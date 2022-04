يحكم القبضة على روسيا والحرب تهدده.. هل يبقى بوتين في السلطة؟

بوتين ليس واثقا

وتقول الوكالة "لكن سجن أشهر شخصية معارضة في روسيا، أليكسي نافالني، ليس سوى علامة على أن بوتن ليس واثقا بما فيه الكفاية من شعبيته للخضوع لاختبار ديمقراطي فعلي".



وفي حين أنه لا يمكن إجراء انتخابات ذات مصداقية في بلد يخضع الآن فعليا للأحكام العرفية، فإن عدد الروس المطلعين والشجعان بما يكفي للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا حتى الآن بلغ الآلاف، وليس مئات الآلاف.

وتخلى عشرات الآلاف من المواطنين الأثرياء والمثقفين والنقاد السياسيين عن روسيا بدلا من البقاء تحت الضوابط المشددة التي فرضها بوتين ووجدوا مهربا في اسطنبول أو تبليسي أو مدن في الغرب.ومما لا شك فيه أن هجرة الأدمغة هذه ستضر بروسيا في المستقبل. ولكن في الوقت الحالي، يزيل رحيلهم رابطة محتملة من المعارضة من المجتمع.نظرة نحو التاريخلا شك أن التاريخ لا يمكن التنبؤ به، حيث توقع قليلون التفكك السريع للاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات.وإذا كانت الخسائر الروسية في أوكرانيا مرتفعة كما تم الإبلاغ فإن هذه النتائج ستبدأ في النهاية في التأثير على المجتمع على الرغم من الرقابة الرسمية.يمكن القول إن مصير الاتحاد السوفييتي قد حسم في عام 1986 بعد أن خفف زعيمه آنذاك، ميخائيل غورباتشوف، قبضة الحزب الشيوعي الحديدية على المعلومات ووضع نصب عينيه إعادة هيكلة اقتصاد الاتحاد السوفييتي الراكد من أجل التنافس بشكل أفضل مع الغرب.وكان ذلك هو عام كارثة تشيرنوبيل النووية، عندما اضطر المكتب السياسي - بعد أن حاول في البداية التستر على الكارثة - إلى الكشف عنها للجمهور السوفييتي، وفي الوقت نفسه، تحولت الحرب السوفيتية في أفغانستان إلى مستنقع، مما أدى إلى الانسحاب.وفي عام 1988، عندما أطلق العمال البولنديون الموالون لحركة التضامن النقابية المستقلة سلسلة من الإضرابات في مناجم الفحم وأحواض بناء السفن، أشار جورباتشوف إلى أنه لن يتدخل في واحدة من الدول التابعة الرئيسية للاتحاد السوفيتي.وبدلا من ذلك، اختار الزعيم البولندي آنذاك الجنرال فويتشيتش ياروزلسكي، الذي فتح محادثات مع زعيم المضربين، ليخ فاونسا. وكانت النتيجة: انتخابات ديمقراطية جزئيا.Russian opposition leader Alexei Navalny is seen in a video link from a prison, during a court session in Petushki, Vladimir…المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجنأطلق هذا سلسلة من أحجار الدومينو داخل بلدان أوروبا الشرقية، حيث سعت المجر وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وبلغاريا ورومانيا وألبانيا إلى الهروب من الهيمنة السوفيتية والحكم الشيوعي ولم يمض وقت طويل حتى انتشرت الحمى إلى بلدان البلطيق التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي، واشتعلت المشاعر القومية في جميع أنحاء الاتحاد.حاول المتشددون في موسكو الذين رأوا ما يكفي من الانقلاب ضد غورباتشوف، لكنهم تأخروا كثيرا. وسرعان ما انقلب ذلك بسبب التدفق الشعبي للدعم بقيادة بوريس يلتسين. في 31 ديسمبر 1991، تم اكتساح كل من غورباتشوف والاتحاد السوفيتي جانبا عندما انتهى الاتحاد السوفيتي.استنتاجات بوتينلقد عاش بوتين، الذي كان في ذلك الوقت عميلا للمخابرات في ألمانيا الشرقية، الأحداث وتوصل إلى استنتاجات مناسبة للحفاظ على السيطرة الآن.وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، عمل على تشكيل الرأي العام من خلال تصوير الأوكرانيين على أنهم نازيون يهددون روسيا. ثم قام بتضييق الخناق على المنظمات الإعلامية المستقلة ومجموعات المجتمع المدني القليلة المتبقية.وفي الآونة الأخيرة، فرض قوانين صارمة مناهضة لوسائل الإعلام تحظر إخبار الجمهور الروسي بأي شيء عن الحرب يتعارض مع الرواية التي اختارها الكرملين حول "العملية العسكرية الخاصة".ولقد تم وصف المعارضين والمشككين بأنهم "حثالة وبعوض يستحقون فقط أن يتم البصق عليهم".وبصرف النظر عن غورباتشوف، كان الزعيم السوفييتي الوحيد الذي تمت الإطاحة به هو نيكيتا خروتشوف، الذي انتهت أعوامه الـ11 من السلطة في عام 1964.كانت إزالة خروتشوف غير الدموية فريدة من نوعها، لكن السؤال هو هل يمكن أن يحدث شيء من هذا القبيل لبوتين مع تدهور الظروف الاقتصادية، أو إذا كان الغزو الأوكراني كارثة بما يكفي بالنسبة لروسيا؟وعلى النقيض من الاتحاد السوفييتي، لا يوجد الكثير في طريق هيكل حزبي مؤسسي قادر على التدخل للإطاحة به.