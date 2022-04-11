يحكم القبضة على روسيا والحرب تهدده.. هل يبقى بوتين في السلطة؟





وبعد 22 عاما في السلطة، بنى بوتين كتيبة قوية من الموالين الذين يحيطون به، سواء في الجيش الروسي أو الأجهزة السرية.



كما أنه يحظى بدعم كبير بين الشعب الروسي، الغارق في الدعاية المؤيدة لبوتين من خلال سيطرة بوتين شبه الكاملة على التلفزيون ووسائل الاتصال الجماهيري الأخرى. كتب موقع "الحرة": مع تراجع الجيش الروسي من جميع أنحاء كييف ومواجهته إدانة بسبب التكتيكات الوحشية والقمع السياسي القاسي في الداخل والاقتصاد الذي تعصف به العقوبات الغربية، يثير الخصوم والحلفاء، على حد سواء، نفس السؤال حول الرئيس فلاديمير بوتين، هل يمكنه البقاء في السلطة؟وبعد 22 عاما في السلطة، بنى بوتين كتيبة قوية من الموالين الذين يحيطون به، سواء في الجيش الروسي أو الأجهزة السرية.كما أنه يحظى بدعم كبير بين الشعب الروسي، الغارق في الدعاية المؤيدة لبوتين من خلال سيطرة بوتين شبه الكاملة على التلفزيون ووسائل الاتصال الجماهيري الأخرى.





وتقول الوكالة إن هذا المستوى من الحماية، والثروة الهائلة التي يسيطر عليها بوتين، وعدم وجود أي تاريخ مهم من الانقلابات في روسيا تجعل أيا من الوسائل الواضحة للإطاحة ببوتين سواء بتمرد عسكري أو ثورة شعبية جماهيرية، أمرا لا يمكن تصوره تقريبا في الوقت الحالي.



ومن المقرر إعادة انتخاب بوتين البالغ من العمر 69 عاما في عام 2024، ومن المتوقع أن تسمح له التغييرات في الدستور الروسي بالبقاء رئيسا حتى عام 2036. وحتى اليوم، ينظر العديد من الروس إلى قيادته على أنها حققت مكانة أكبر وازدهارا واستقرارا للبلاد على مدى عقدين من الزمن، وفق أسوشييتدبرس.وتقول الوكالة إن هذا المستوى من الحماية، والثروة الهائلة التي يسيطر عليها بوتين، وعدم وجود أي تاريخ مهم من الانقلابات في روسيا تجعل أيا من الوسائل الواضحة للإطاحة ببوتين سواء بتمرد عسكري أو ثورة شعبية جماهيرية، أمرا لا يمكن تصوره تقريبا في الوقت الحالي.ومن المقرر إعادة انتخاب بوتين البالغ من العمر 69 عاما في عام 2024، ومن المتوقع أن تسمح له التغييرات في الدستور الروسي بالبقاء رئيسا حتى عام 2036.

بوتين ليس واثقا

وتقول الوكالة "لكن سجن أشهر شخصية معارضة في روسيا، أليكسي نافالني، ليس سوى علامة على أن بوتن ليس واثقا بما فيه الكفاية من شعبيته للخضوع لاختبار ديمقراطي فعلي".



وفي حين أنه لا يمكن إجراء انتخابات ذات مصداقية في بلد يخضع الآن فعليا للأحكام العرفية، فإن عدد الروس المطلعين والشجعان بما يكفي للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا حتى الآن بلغ الآلاف، وليس مئات الآلاف.





ومما لا شك فيه أن هجرة الأدمغة هذه ستضر بروسيا في المستقبل. ولكن في الوقت الحالي، يزيل رحيلهم رابطة محتملة من المعارضة من المجتمع.



نظرة نحو التاريخ

لا شك أن التاريخ لا يمكن التنبؤ به، حيث توقع قليلون التفكك السريع للاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات.



وإذا كانت الخسائر الروسية في أوكرانيا مرتفعة كما تم الإبلاغ فإن هذه النتائج ستبدأ في النهاية في التأثير على المجتمع على الرغم من الرقابة الرسمية.



يمكن القول إن مصير الاتحاد السوفييتي قد حسم في عام 1986 بعد أن خفف زعيمه آنذاك، ميخائيل غورباتشوف، قبضة الحزب الشيوعي الحديدية على المعلومات ووضع نصب عينيه إعادة هيكلة اقتصاد الاتحاد السوفييتي الراكد من أجل التنافس بشكل أفضل مع الغرب.



وكان ذلك هو عام كارثة تشيرنوبيل النووية، عندما اضطر المكتب السياسي - بعد أن حاول في البداية التستر على الكارثة - إلى الكشف عنها للجمهور السوفييتي، وفي الوقت نفسه، تحولت الحرب السوفيتية في أفغانستان إلى مستنقع، مما أدى إلى الانسحاب.



وفي عام 1988، عندما أطلق العمال البولنديون الموالون لحركة التضامن النقابية المستقلة سلسلة من الإضرابات في مناجم الفحم وأحواض بناء السفن، أشار جورباتشوف إلى أنه لن يتدخل في واحدة من الدول التابعة الرئيسية للاتحاد السوفيتي.



وبدلا من ذلك، اختار الزعيم البولندي آنذاك الجنرال فويتشيتش ياروزلسكي، الذي فتح محادثات مع زعيم المضربين، ليخ فاونسا. وكانت النتيجة: انتخابات ديمقراطية جزئيا.



Russian opposition leader Alexei Navalny is seen in a video link from a prison, during a court session in Petushki, Vladimir…

المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

أطلق هذا سلسلة من أحجار الدومينو داخل بلدان أوروبا الشرقية، حيث سعت المجر وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وبلغاريا ورومانيا وألبانيا إلى الهروب من الهيمنة السوفيتية والحكم الشيوعي ولم يمض وقت طويل حتى انتشرت الحمى إلى بلدان البلطيق التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي، واشتعلت المشاعر القومية في جميع أنحاء الاتحاد.



حاول المتشددون في موسكو الذين رأوا ما يكفي من الانقلاب ضد غورباتشوف، لكنهم تأخروا كثيرا. وسرعان ما انقلب ذلك بسبب التدفق الشعبي للدعم بقيادة بوريس يلتسين. في 31 ديسمبر 1991، تم اكتساح كل من غورباتشوف والاتحاد السوفيتي جانبا عندما انتهى الاتحاد السوفيتي.



استنتاجات بوتين

لقد عاش بوتين، الذي كان في ذلك الوقت عميلا للمخابرات في ألمانيا الشرقية، الأحداث وتوصل إلى استنتاجات مناسبة للحفاظ على السيطرة الآن.



وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، عمل على تشكيل الرأي العام من خلال تصوير الأوكرانيين على أنهم نازيون يهددون روسيا. ثم قام بتضييق الخناق على المنظمات الإعلامية المستقلة ومجموعات المجتمع المدني القليلة المتبقية.



وفي الآونة الأخيرة، فرض قوانين صارمة مناهضة لوسائل الإعلام تحظر إخبار الجمهور الروسي بأي شيء عن الحرب يتعارض مع الرواية التي اختارها الكرملين حول "العملية العسكرية الخاصة".



ولقد تم وصف المعارضين والمشككين بأنهم "حثالة وبعوض يستحقون فقط أن يتم البصق عليهم".



وبصرف النظر عن غورباتشوف، كان الزعيم السوفييتي الوحيد الذي تمت الإطاحة به هو نيكيتا خروتشوف، الذي انتهت أعوامه الـ11 من السلطة في عام 1964.



كانت إزالة خروتشوف غير الدموية فريدة من نوعها، لكن السؤال هو هل يمكن أن يحدث شيء من هذا القبيل لبوتين مع تدهور الظروف الاقتصادية، أو إذا كان الغزو الأوكراني كارثة بما يكفي بالنسبة لروسيا؟



وعلى النقيض من الاتحاد السوفييتي، لا يوجد الكثير في طريق هيكل حزبي مؤسسي قادر على التدخل للإطاحة به. وتخلى عشرات الآلاف من المواطنين الأثرياء والمثقفين والنقاد السياسيين عن روسيا بدلا من البقاء تحت الضوابط المشددة التي فرضها بوتين ووجدوا مهربا في اسطنبول أو تبليسي أو مدن في الغرب.ومما لا شك فيه أن هجرة الأدمغة هذه ستضر بروسيا في المستقبل. ولكن في الوقت الحالي، يزيل رحيلهم رابطة محتملة من المعارضة من المجتمع.نظرة نحو التاريخلا شك أن التاريخ لا يمكن التنبؤ به، حيث توقع قليلون التفكك السريع للاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات.وإذا كانت الخسائر الروسية في أوكرانيا مرتفعة كما تم الإبلاغ فإن هذه النتائج ستبدأ في النهاية في التأثير على المجتمع على الرغم من الرقابة الرسمية.يمكن القول إن مصير الاتحاد السوفييتي قد حسم في عام 1986 بعد أن خفف زعيمه آنذاك، ميخائيل غورباتشوف، قبضة الحزب الشيوعي الحديدية على المعلومات ووضع نصب عينيه إعادة هيكلة اقتصاد الاتحاد السوفييتي الراكد من أجل التنافس بشكل أفضل مع الغرب.وكان ذلك هو عام كارثة تشيرنوبيل النووية، عندما اضطر المكتب السياسي - بعد أن حاول في البداية التستر على الكارثة - إلى الكشف عنها للجمهور السوفييتي، وفي الوقت نفسه، تحولت الحرب السوفيتية في أفغانستان إلى مستنقع، مما أدى إلى الانسحاب.وفي عام 1988، عندما أطلق العمال البولنديون الموالون لحركة التضامن النقابية المستقلة سلسلة من الإضرابات في مناجم الفحم وأحواض بناء السفن، أشار جورباتشوف إلى أنه لن يتدخل في واحدة من الدول التابعة الرئيسية للاتحاد السوفيتي.وبدلا من ذلك، اختار الزعيم البولندي آنذاك الجنرال فويتشيتش ياروزلسكي، الذي فتح محادثات مع زعيم المضربين، ليخ فاونسا. وكانت النتيجة: انتخابات ديمقراطية جزئيا.Russian opposition leader Alexei Navalny is seen in a video link from a prison, during a court session in Petushki, Vladimir…المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجنأطلق هذا سلسلة من أحجار الدومينو داخل بلدان أوروبا الشرقية، حيث سعت المجر وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وبلغاريا ورومانيا وألبانيا إلى الهروب من الهيمنة السوفيتية والحكم الشيوعي ولم يمض وقت طويل حتى انتشرت الحمى إلى بلدان البلطيق التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي، واشتعلت المشاعر القومية في جميع أنحاء الاتحاد.حاول المتشددون في موسكو الذين رأوا ما يكفي من الانقلاب ضد غورباتشوف، لكنهم تأخروا كثيرا. وسرعان ما انقلب ذلك بسبب التدفق الشعبي للدعم بقيادة بوريس يلتسين. في 31 ديسمبر 1991، تم اكتساح كل من غورباتشوف والاتحاد السوفيتي جانبا عندما انتهى الاتحاد السوفيتي.استنتاجات بوتينلقد عاش بوتين، الذي كان في ذلك الوقت عميلا للمخابرات في ألمانيا الشرقية، الأحداث وتوصل إلى استنتاجات مناسبة للحفاظ على السيطرة الآن.وحتى قبل الحرب في أوكرانيا، عمل على تشكيل الرأي العام من خلال تصوير الأوكرانيين على أنهم نازيون يهددون روسيا. ثم قام بتضييق الخناق على المنظمات الإعلامية المستقلة ومجموعات المجتمع المدني القليلة المتبقية.وفي الآونة الأخيرة، فرض قوانين صارمة مناهضة لوسائل الإعلام تحظر إخبار الجمهور الروسي بأي شيء عن الحرب يتعارض مع الرواية التي اختارها الكرملين حول "العملية العسكرية الخاصة".ولقد تم وصف المعارضين والمشككين بأنهم "حثالة وبعوض يستحقون فقط أن يتم البصق عليهم".وبصرف النظر عن غورباتشوف، كان الزعيم السوفييتي الوحيد الذي تمت الإطاحة به هو نيكيتا خروتشوف، الذي انتهت أعوامه الـ11 من السلطة في عام 1964.كانت إزالة خروتشوف غير الدموية فريدة من نوعها، لكن السؤال هو هل يمكن أن يحدث شيء من هذا القبيل لبوتين مع تدهور الظروف الاقتصادية، أو إذا كان الغزو الأوكراني كارثة بما يكفي بالنسبة لروسيا؟وعلى النقيض من الاتحاد السوفييتي، لا يوجد الكثير في طريق هيكل حزبي مؤسسي قادر على التدخل للإطاحة به.

والواقع أن بوتين لديه مقربون من الجنرالات الغارقين في في جهاز الأمن الفيدرالي والجيش الذين لا يجرؤ أي منهم حتى الآن على إظهار أقل قدر من الاستقلال عن "مشروع" بوتين الحربي في أوكرانيا.



ومع ذلك، أدت الخسائر في ساحة المعركة بالفعل إلى تقليص واضح للأهداف العسكرية، مما أغضب وخيب آمال بعض النقاد المناهضين لأوكرانيا على شاشة التلفزيون الروسي.



في حين أن زمرة بوتين لديها كل الحافز للبقاء على مقربة في الوقت الحالي أو المخاطرة بفقدان الامتيازات والثروة، إذا استمرت الحرب في أوكرانيا لأشهر أو سنوات، وأصبحت مغامرة بوتين الكارثة الضخمة التي يبدو أنها تصبحها حتى الآن، فمن شبه المؤكد أن الشقوق ستظهر.



وفي غياب انتصار روسيا الكامل على أوكرانيا، فمن الصعب بالفعل تخيل عودة العالم إلى العمل كالمعتاد مع فلاديمير بوتين. وقد يجد نفسه محاصرا في صراع طاحن ومفتوح على حدوده ويواجه حاجة إلى فرض المزيد والمزيد من القمع في الداخل لخنق المعارضة في السكان الذين يدفعون العواقب الاقتصادية للغزو.



وبالإضافة إلى هذا فإن بوتين يتقدم في العمر، ونادرا ما يستمر القادة المسنون إلى الأبد أو تكون لديهم رفاهية ترك مناصبهم بشروطهم الخاصة. وسواء كان ذلك عن طريق الانتخابات أو التمرد الداخلي، فإن الأيام الطويلة لحكم بوتين قد تكون معدودة.