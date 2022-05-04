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عربي-دولي

السفيرة السعودية في واشنطن تحضر حفل استقبال بايدن للمسلمين في عيد الفطر (صورة)

Lebanon 24
04-05-2022 | 01:00
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حضرت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، حفل استقبال عيد الفطر الذي نظّمه الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، للمسلمين؛ مؤكدة أنه يُعد تذكيرًا بأواصر الصداقة العميقة بين أميركا والعالم الإسلامي.

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وقالت في حسابها في تويتر: تشرفتُ بحضور حفل الاستقبال الذي استضافه الرئيس بايدن اليوم في البيت الأبيض احتفالًا بعيد الفطر.

 

وأضافت "كان هذا التجمع الرائع بمثابة تذكير بأواصر الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي".

I was honored to attend the reception President Biden hosted today at the White House commemorating Eid Al-Fitr. This wonderful gathering was a reminder of the deep bonds of friendship between the United States and the Islamic world.

 

كما نشر بايدن صورًا له مع عشرات المسلمين من الولايات المتحدة في حفل استقبال عيد الفطر.

المصدر: العربية
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