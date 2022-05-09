بوتين سيطالب بالهيمنة الروسية.. فكيف سيبدو "النصر" لزيلينسكي؟

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يقال إن الحرب الأوكرانية تعيدنا إلى فترة الثلاثينيات، ولكن، هل يعني عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقًا أننا يجب أن نعيش من جديد تلك الأوقات، عندما تخبطت عصبة الأمم في أزمات أوروبية لا نهاية لها بشأن الأقليات والاستفتاءات والحدود وغزوات الاستيلاء على الأراضي؟السؤال طرحته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فكتبت"صحيح أن الدول اليوم لا تهتم بإعلان الحرب. أوضح كل من هتلر وستالين لبوتين كيفية الاستغناء عن هذا الهراء واستبداله بإعلانات سخيفة مليئة بالأكاذيب وظواهر منافقة وتاريخ مزيف. لكن بعض تلك الألغاز القديمة نجت لتصيبنا. وأحد هذه الألغاز هو الفرق - إن وجد - بين "الاستقلال" و"السلامة الإقليمية". ليز تروس، كوزيرة للخارجية البريطانية، هي من بين أكثر السياسيين تشددًا في ما يتعلق بأوكرانيا. في "أهدافها الحربية"، لا يعني دعم استقلال أوكرانيا المساعدة في هزيمة الروس فحسب، بل يعني استعادة "وحدتها"، أي حدود ما قبل عام 2014 التي شملت شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس بأكملها. لكن هذا تشويش خطير، يخلط بين شيئين ليسا متشابهين. فكيف سمحت لها وزارة الخارجية أن تقول ذلك؟"وتابعت الصحيفة، "ليس لدى أوكرانيا، خارج الناتو، "ضمانات" على أي شيء. هناك ثلاث طرق يمكن أن تنتهي بها هذه الحرب: عودة روسيا إلى خط ما قبل عام 2014؛ إلحاق الهزيمة بأوكرانيا وبالتالي تقسيمها؛ أو، على الأرجح في الوقت الحاضر، الجمود على طول خط وقف إطلاق النار الهش. ومن شأن ذلك أن يترك روسيا تحتل بعض الأراضي التي تطالب بها أوكرانيا بينما تستمر مفاوضات السلام. سيميل المحكمون الدوليون إلى الدفع ببعض التسويات الواضحة، كأن تحتفظ روسيا بشبه جزيرة القرم، بينما تنقسم دونباس تحت رعاية الأمم المتحدة. أولاً، يتعين على صانعي السلام أن يجيبوا على سؤال واحد وحشي: هل بوتين هو هتلر؟ بمعنى آخر، هل أي حل وسط يشجع ببساطة على خطط لمزيد من الفتوحات؟ لنتذكر ميونيخ، في عام 1938. كان لدى ألمان السوديت قضية جيدة جدًا، من حيث تقرير المصير، لمغادرة تشيكوسلوفاكيا والانضمام إلى ألمانيا. ولكن، كما أثبتت الأحداث، كان ينبغي التغلب على هذه القضية بالاعتراف بأن هتلر كان وحشًا عدوانيًا لابتلاع كل أوروبا. يمكن قول الشيء نفسه عن القرم. يشعر غالبية سكانها أنهم روس ويعتبرون ارتباط شبه الجزيرة بأوكرانيا، في أحسن الأحوال، خطأ من الحقبة السوفيتية. لكن قبول استيلاء روسيا الأخرق على القرم باعتباره شرعيًا يشجع فقط طموح بوتين بضم أجزاء أخرى من الهيمنة السوفيتية القديمة".وبحسب الصحيفة، "تكمن المشكلة في أن أهداف حرب تروس "المتطرفة" تفترض أن الاستقلال وسلامة الأراضي غير قابلة للتجزئة. هذا غير صحيح. خذ بولندا على سبيل المثال. جُردت الأمة من العديد من المدن القديمة وثلث أراضيها في عام 1945. ولكن بعد أن تحررت من السيادة الإمبراطورية السوفيتية، لم يمس أحد باستقلالها. قلصت معاهدة تريانون عام 1920 المجر إلى أقل من ثلث حجمها قبل الحرب، لكنها تركت هنغاريا المستقلة بشراسة. لا تزال جورجيا (مثل أوكرانيا، المرشحة غير الرسمية لحلف الناتو) تصر على أن أبخازيا جزء لا يتجزأ من سيادتها، على الرغم من أن تلك الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأسود رفضت الانضمام إلى جورجيا في عام 1993. لكن لا أحد يجرؤ على القول إن جورجيا فقدت استقلالها بسبب "خسارة" أبخازيا".وتابعت الصحيفة، "في موكب يوم النصر اليوم في موسكو، قد يزعم بوتين أن "المهمة على وشك الانتهاء". هذا يعتمد على كيف سيقوم بتعريف "المهمة". لكن محادثات السلام، إذا ومتى بدأت، ستركز حتماً على أين ستنطلق الحدود الجديدة، مما يعني، بشكل غير عادل، معرفة مقدار الأراضي التي ستخسرها أوكرانيا. هنا يكمن الخطر. شكلت قيادة الحرب الشجاعة وغير الأنانية التي يقودها فولوديمير زيلينسكي انفصالاً عن القلة الفاسدة والديماغوجيين الذين استحوذوا في الغالب على مسرح كييف. ولكن إذا تحمل زيلينسكي المسؤولية عن إنهاء الحرب بموجب صفقة تضمنت، على سبيل المثال، قبول بقاء شبه جزيرة القرم مع روسيا، فإن بعض الشخصيات الطموحة قد تميل إلى طعنه في ظهره كخائن لاستقلال أوكرانيا. يمكن أن يملأوا الشوارع بحشود قومية مفرطة وسوف يتلاشى كل ما عمل من أجله زيلينسكي في حالة من الفوضى".