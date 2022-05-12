السلطة الفلسطينية: نرفض تسليم إسرئيل الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة

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نقلت وكالة "رويترز" عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قوله اليوم :" إنه تم رفض طلب إسرائيلي للحصول على الرصاصة التي قتلت مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية القطرية شيرين أبو عاقلة في جنين أمس وإن السلطة الفلسطينية ستجري تحقيقا مستقلا".وأضاف : "إسرائيل طلبت تحقيقا مشتركا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحافية شيرين ورفضنا ذلك وأكدنا استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأميركا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية على نتائج التحقيق بشفافية عالية".وقال: "كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصة إسرائيلية".وأجرت السلطة الفلسطينية تشريحا لجثمان شيرين وقال مدير معهد الطب العدلي ريان العلي أنه تم استخراج جزء من الرصاصة التي أدت إلى مقتل شيرين بعد إصابتها بالرأس. ولم يقدم العلي تفاصيل عن نوع الرصاصة أو السلاح الذي أطلقت منه وقال في مؤتمر صحافي أمس :" إن الأمر يحتاج إلى استكمال الإجراءات في المختبر الجنائي".وأشارت "رويترز" إلى أن إسرائيل ترفض تحمليها مسؤولية استشهاد أبو عاقلة وقالت إنها تريد "إجراء تحقيقات لمعرفة مصدر الرصاصة التي قتلتها وما إذا كانت من الجيش الإسرائيلي أو مسلحين فلسطينيين".ونقلت عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي:"نحن باشرنا بالتحقيق وشكلنا فريقا مهنيا مختصا لبحث ظروف مقتل الصحفية شيرين أب عاقلةوسنصل الى الحقيقة، ولا نستبعد أيا من الفرضيات".وقوبل مقتل شيرين التي تحمل الجنسية الأميركية بإدانات دولية واسعة ومطالبات بتحقيق شفاف يظهر المسؤول عن مقتلها.ويشيع جثمانها في جنازة رسمية في مدينة رام الله اليوم إلى مسقط رأسها في مدينة القدس على ان توارى الثري غدا الجمعة في مقبرة في القدس.