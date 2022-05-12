إستراتيجية أميركية جديدة لمواجهة روسيا.. هل تفي بالغرض؟

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دخلت الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة. ليس سراً أن الغزو الأولي كان سيئاً بالنسبة لروسيا. توقع الجيش الروسي انتصارات سهلة، وألحق دمارًا رهيبًا - خاصةً في قصفه للمدن - لكنه فشل في الغالب في الاستيلاء على الأراضي خارج جنوب شرق البلاد. كانت المقاومة الأوكرانية شرسة. بعد ستة أسابيع من الحرب، تم إجبار القوات الروسية التي تعاني من نقص في القوة على الانسحاب من كييف وضواحيها.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "على أمل تحقيق انتصارات جديدة، حصرت روسيا قواتها الآن في جنوب وشرق أوكرانيا. وتدور المعارك الرئيسية في البلدات والقرى الصغيرة على طول نهر دونيتس. تتحدث روسيا عن فصل الجيش الأوكراني عن دونباس، لكن حتى الآن، أحرزت قواتها تقدمًا بطيئًا من جهة ساحل البحر الأسود. رداً على ذلك، غيرّت الولايات المتحدة وحلفاؤها موقفهم أيضًا. في البداية، كان الدعم الغربي لأوكرانيا مصممًا بشكل أساسي للدفاع ضد الغزو. وهو الآن مصمم على طموح أكبر بكثير: إضعاف روسيا نفسها. وقد تم تقديم هذا التحوّل باعتباره ردًا منطقيًا على العدوان الروسي، في الواقع، يرقى إلى مستوى تصعيد كبير".وتابعت الصحيفة، "من خلال توسيع الدعم لأوكرانيا في كل المجالات وإلغاء أي جهد دبلوماسي لوقف القتال، زادت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل كبير من خطر نشوب صراع أكبر. إنهم يخاطرون بعيدًا بعيدًا عن أي مكسب إستراتيجي واقعي. وقد ثبت أن تركيز روسيا المحدود أكثر قابلية للإدارة من قبل قواتها المسلحة. لقد اكتمل الآن حصار ماريوبول الدموي، ولأغراض عملية، وقد قامت روسيا بتأمين بلدة إيزيوم أثناء قصفها لمدن صغيرة. لكن هذه التطورات، التي جاءت بتكلفة، هي محدودة. إن احتمال التقدم الإقليمي الروسي بعيدًا عن شبه جزيرة القرم أو دونباس بعيد الآن. كان التحول من الهجوم العام إلى الهجوم المحدود بالفعل تنازلاً من جانب روسيا. ألقت القيادة الروسية باللوم على عامل واحد: إنها تدعي أنها تقاتل ليس فقط أوكرانيا ولكن نظام الناتو في أوروبا الشرقية. ليس هناك من ينكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا والأعضاء الأوروبيين الآخرين في الناتو كانوا أطرافًا في الصراع منذ البداية. فالأمر لا يتعلق فقط بوسائل نقل عسكرية وشاحنات تحمل عشرات الآلاف من الأسلحة المضادة للطائرات والمضادة للدروع إلى المقاتلين الأوكرانيين. قدمت الولايات المتحدة أيضًا معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي، بما في ذلك معلومات الاستهداف حول مواقع القوات الروسية. على الرغم من أن البنتاغون قد شكك في مدى تبادل المعلومات الاستخباراتية، إلا أن التسريبات كشفت الأمر بشكل ملحوظ. نحن نعلم الآن أن الولايات المتحدة قدمت استخبارات التعقب التي أدت إلى غرق موسكفا، الرائد في أسطول البحر الأسود الروسي. والأكثر إثارة للدهشة هو أن وكالات الاستخبارات الأميركية قدمت استهدافًا حاسمًا لاغتيالات ساحة المعركة للجنرالات الروس".وأضافت الصحيفة، "كان هذا بالفعل شكلاً هامًا من أشكال المشاركة في الحرب. لكن الولايات المتحدة غيرت استراتيجيتها منذ ذلك الحين لدفع روسيا إلى أبعد من ذلك. كان الرد الأميركي المبكر على الغزو بسيطًا: إمداد المدافعين واستخدام الأسلحة المالية الفريدة لأميركا في الاقتصاد الروسي. الإستراتيجية الجديدة مختلفة تمامًا. الفكرة الأساسية هي أن الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يسعوا للتعافي من أنقاض خاركيف وكراماتورسك أكثر من بقاء أوكرانيا ككيان سياسي أو حتى إحباط رمزي من العدوان الروسي. لقد أوضح كبار المسؤولين ذلك تمامًا. قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الهدف هو "رؤية روسيا ضعيفة". وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن أوكرانيا تدافع عن "ديمقراطية كبيرة للعالم". كانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، صريحة بشأن توسيع الصراع ليشمل الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا، مثل شبه جزيرة القرم، عندما تحدثت عن طرد روسيا من "أوكرانيا بأكملها". هذا هو توسيع لساحة المعركة وتحول في الحرب".وبحسب الصحيفة، "في حين كان الهدف الغربي الأساسي هو الدفاع ضد الغزو، فقد أصبح الاستنزاف الاستراتيجي الدائم لروسيا. بدأت الخطوط العريضة للسياسة الجديدة في الظهور في 13 نيسان، عندما دعا البنتاغون إلى دعوة أكبر ثماني شركات أسلحة أميركية للتحضير لعمليات نقل أسلحة على نطاق واسع. وجاءت النتيجة بالتعهد الذي قطعه الرئيس الأميركي جو بايدن في 28 نيسان بأن الولايات المتحدة ستقدم أربعة أضعاف المساعدة العسكرية لأوكرانيا عما قدمته بالفعل منذ بداية الصراع، وعد تم الوفاء به من خلال حزمة مساعدات مقترحة لأوكرانيا بقيمة 39.8 مليار دولار. وتزامن هذا التحول الاستراتيجي مع التخلي عن الجهود الدبلوماسية. لطالما كانت المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا محفوفة بالمخاطر ولكنها احتوت على لحظات واعدة. لقد توقفت تماما الآن. بطبيعة الحال، تتحمل روسيا نصيبها العادل من المسؤولية. لكن القنوات الأوروبية إلى موسكو مقطوعة بالكامل، ولا توجد جهود جادة من الولايات المتحدة للسعي لتحقيق تقدم دبلوماسي، ناهيك عن وقف إطلاق النار".وتابعت الصحيفة، "رؤية روسيا على أنها دولة ضعيفة كانت نتيجة محتملة للحرب حتى قبل التحول في سياسة الولايات المتحدة. كما وتدهور الوضع الاقتصادي لروسيا. علاوة على ذلك، أدى الغزو بشكل مباشر إلى زيادة الإنفاق العسكري في القوى الأوروبية من الدرجة الثانية والثالثة. تضاعف عدد قوات الناتو في أوروبا الشرقية عشرة أضعاف. تجري إعادة تسليح أوروبا بشكل عام، مدفوعة ليس بالرغبة في الاستقلال عن القوة الأميركية ولكن في خدمة لها. بالنسبة للولايات المتحدة، يجب أن يكون هذا نجاحًا كافيًا. ليس من الواضح ما الذي يمكن تحقيقه أكثر من إضعاف روسيا، بما يتجاوز خيالات تغيير النظام. ويعتمد مستقبل أوكرانيا على مسار القتال في دونباس وربما في الجنوب. إن التدمير المادي للشرق جار بالفعل على قدم وساق. لكن كلما طال أمد الحرب، ازداد الضرر اللاحق بأوكرانيا سوءًا وزاد خطر التصعيد. قد تكون النتيجة العسكرية الحاسمة في شرق أوكرانيا بعيدة المنال. ومع ذلك، فإن النتيجة الأقل دراماتيكية من حالة الجمود المزمنة ليست أفضل بكثير. إن إطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى، كما هو الحال في سوريا، أمر خطير للغاية مع المشاركين المسلحين نووياً".وختمت الصحيفة، "يجب أن تكون الجهود الدبلوماسية هي حجر الزاوية في استراتيجية أوكرانيا الجديدة. وبدلاً من ذلك، يتم توسيع حدود الحرب وإعادة صياغة الحرب نفسها على أنها صراع بين الديمقراطية والاستبداد، حيث تشكل منطقة دونباس حدود الحرية. هذا ليس مجرد إسراف تأديبي. إنه تهور. ومن الصعب ذكر المخاطر".