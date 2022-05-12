الرئاسة الروسية: سنرد بحزم على أي دولة ستحاول التدخل في عمليتنا العسكرية في أوكرانيا

أعلن الكرملين أنه "لا يسعى أحد" إلى اندلاع مواجهة بين روسيا وحلف الناتو، مبديا في الوقت نفسه استعداد روسيا لـ"الرد بحزم" على محاولة أي دولة للتدخل في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



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