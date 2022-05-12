Advertisement

عربي-دولي

الرئاسة الروسية: سنرد بحزم على أي دولة ستحاول التدخل في عمليتنا العسكرية في أوكرانيا

Lebanon 24
12-05-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-951499-637879586928508742.jpg
Doc-P-951499-637879586928508742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الكرملين أنه "لا يسعى أحد" إلى اندلاع مواجهة بين روسيا وحلف الناتو، مبديا في الوقت نفسه استعداد روسيا لـ"الرد بحزم" على محاولة أي دولة للتدخل في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
إعلام فنلندي: روسيا ستوقف إمدادات الغاز إلى فنلندا ردا على خطوة انضمامها إلى الناتو (العربية)
lebanon 24
13/05/2022 04:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيجعلهما هدفا عسكريا محتملا لروسيا (العربية)
lebanon 24
13/05/2022 04:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: انضمام فنلندا إلى الناتو سيمثل تهديدا لروسيا
lebanon 24
13/05/2022 04:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تندلع حرب بين روسيا و"الناتو"... وما هي الدول المحتملة كجبهات القتال؟
lebanon 24
13/05/2022 04:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

الناتو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:52 | 2022-05-12
17:47 | 2022-05-12
16:59 | 2022-05-12
16:30 | 2022-05-12
16:00 | 2022-05-12
15:30 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website