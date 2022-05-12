كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي اليوم الخميس، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس يون سوك يول.

ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل مدى الطيران وأعلى ارتفاع للقذيفة وتفاصيل أخرى.