رسالة تحذير روسية "خطيرة" لفنلندا في حال إنضمامها لـ"الناتو"

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أكد الكرملين، الخميس، أن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو يشكل "تهديدا" لروسيا، واصفا سعي هلسنكي لذلك بالمؤسف.واعتبر الكرملين أن فنلندا قررت الانضمام إلى الدول الأوروبية التي اتخذت موقفا عدائيا تجاه روسيا.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن "توسيع الناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارا وأمنا"، وأكد ردا على سؤال عمّا إذا كانت موسكو ترى في الخطوة تهديدا "بالتأكيد" .