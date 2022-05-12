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عربي-دولي

أمين عام الناتو: انضمام فنلندا سيكون سلساً وسريعاً

Lebanon 24
12-05-2022 | 11:00
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رحّب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الحلف، مشيرا إلى أن العملية ستكون "سلسلة وسريعة".

وعلّق قائلاً في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، "هذا قرار سيادي، يحترمه الناتو بشكل كامل، فإذا قررت فنلندا تقديم طلب الانضمام، سيرحب بها بحرارة".
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المصدر: العربية
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