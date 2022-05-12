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عربي-دولي

معركة كلّفت روسيا "خسائر فادحة"... إليكم ما جرى في نهر سيفرسكي دونيتس

Lebanon 24
12-05-2022 | 13:30
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن روسيا تعرضت "للإذلال مرة أخرى" في ساحة المعركة، بعد أن نجحت أوكرانيا في إحباط محاولتها لعبور نهر في دونباس، مما أدى إلى تدمير عشرات المركبات وخسائر فادحة.

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية حجم الخسائر، التي تعرضت لها القوات الروسية، في نهر سيفرسكي دونيتس في بيلوهوريفكا، غربي مدينة ليسيتشانسك، حيث يمكن رصد دبابات وعربات مدرعة مدمرة، إضافة إلى انهيار جسرين عائمين.
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ورجحت "ديلي ميل" أن القوات الروسية كانت تحاول محاصرة ليسيتشانسك، إلا أن أوكرانيا أفشلت الخطة.

وتابعت: "نجح مهندس عسكري أوكراني في تخمين الخطة الروسية، ونصب فخا للقوات الروسية في نهر دونيتس".

وأضافت: "من المستحيل تقدير خسائر القوات الروسية في هذه العملية، لكن مراقبين عبر الإنترنت أحصىوا حتى الآن 58 مركبة مدمرة، بما في ذلك 7 دبابات على الأقل وعشرات ناقلات المشاة المدرعة".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، على حسابها الرسمي في فيسبوك: "تقرير مصور للنتائج، التي حققتها الأنظمة المدفعية والقوات البرية، حيث دمر جنودنا الغزاة الروس، الذين حاولوا عبور نهر سيفرسكي دونيتس".

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه جنرالات أوكرانيون إن الهجوم الروسي في دونباس "توقف إلى حد كبير"، مشيرين إلى أنه تم إجبار قوات بوتن على اتخاذ موقف دفاعي شمال خاركيف، وفق الصحيفة البريطانية.
المصدر: سكاي نيوز
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