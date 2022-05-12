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وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم في العراق

Lebanon 24
12-05-2022 | 14:30
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الخميس، عن وفاة 3 أطفال بحريق اندلع داخل منزلهم في محافظة النجف وسط البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "حريقا اندلع في منزل سكني في النجف الأشرف، أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة".
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وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق، لكن ثلاثة أطفال من ساكني المنزل توفوا بعد نقلهم إلى المستشفى".
 
المصدر: روسيا اليوم
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