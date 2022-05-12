سويسرا جمّدت أصولاً روسية تقدر بنحو 6 مليارات يورو

أعلنت سويسرا قيامها بتجميد أصول روسية تقدر بنحو 6 مليارات يورو.



وترفع هذه الدفعة من الأموال الروسية المجمدة قيمة الأصول التي قامت سويسرا بتجميدها إلى أكثر من 15 مليار يورو.

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