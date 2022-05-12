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إقتصاد

سويسرا جمّدت أصولاً روسية تقدر بنحو 6 مليارات يورو

Lebanon 24
12-05-2022 | 15:30
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أعلنت سويسرا قيامها بتجميد أصول روسية تقدر بنحو 6 مليارات يورو.

وترفع هذه الدفعة من الأموال الروسية المجمدة قيمة الأصول التي قامت سويسرا بتجميدها إلى أكثر من 15 مليار يورو.
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المصدر: العربية
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