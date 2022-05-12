22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير من مخاطر ترحيل اللاجئين من بريطانيا
Lebanon 24
12-05-2022
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت منظمات خيرية وحقوقية إن خطط بريطانيا لنقل عشرات آلاف طالبي اللجوء إلى رواندا في القارة الإفريقية قد يكون له مخاطر صحية ونفسية على أولئك الأشخاص.
وحذر كل من منظمة الصليب الأحمر البريطاني ومجلس اللاجئين في المملكة المتحدة، اللذان عملا مع ما يقرب من 44 ألف شخص إجراءات عملية اللجوء، أن هؤلاء قد يهربون من أماكن تواجدهم، وقد يترددون في طلب أي مساعدات خوفا من الاحتجاز والترحيل لاحقا، بالإضافة إلى المعاناة من إجراءات قاسية أخرى.
Advertisement
وقال الرئيس التنفيذي للصليب الأحمر البريطاني، مايك أدامسون: "نسمع مباشرة من العديد من الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء التعبير عن قلقهم وخوفهم من خطة الحكومة البريطانية (لنقلهم إلى رواندا)، وأنهم باتوا يشعرون بأنهم أقل أمانًا وأقل ترحيبًا في المملكة المتحدة".
وأضاف: "لذلك ليس من المستغرب أن تتآكل السلامة النفسية للاجئين وشعورهم بالكراهية تجاههم، وبالتالي باتوا يفكرون في الاختفاء عن الأنظار والعيش بشكل غير شرعي، مخاطرين بفقدانهم للمساعدات الصحية والغذائية التي هم بأمس الحاجة لها".
وفي هذا السياق، أعرب طالب لجوء رواندي اتصل بالصليب الأحمر في جنوب شرق إنكلترا عن خوفه من إمكانية إعادته إلى البلاد. وكشف أنه سوف يختفي عن الأنظار ولن يتوجه إلى مراكز تقديم المساعدات حتى لا يتم التعرف عليه من قبل السلطات المحلية البريطانية.
هذا وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، إنفير سولومون، أنهم يسمعون "قصصا مأساوية حول التأثير الشديد على الصحة العقلية لطالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال الصغار والضعفاء الذين يخافون مما سيحدث لهم، مع تقارير عن إيذاء النفس"، مشيرا إلى "أننا نشعر بالقلق من أن الحكومة لا ترى تلك المخاطر، وينبغي أن تفعل المزيد لممارسة واجبها في رعاية الأشخاص المستضعفين".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيناريو سعر الدولار بعد الانتخابات.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار بعد الانتخابات.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة
02:29 | 2022-05-13
13/05/2022 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (صور)
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (صور)
04:00 | 2022-05-13
13/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا سعد بمبلابس صيفية... شاهدوها كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
رولا سعد بمبلابس صيفية... شاهدوها كيف بدت (صورة)
16:00 | 2022-05-12
12/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يصدرُ "توجيهاته" النهائية.. هل سيدعم جنبلاط "انتخابياً"؟
Lebanon 24
برّي يصدرُ "توجيهاته" النهائية.. هل سيدعم جنبلاط "انتخابياً"؟
03:00 | 2022-05-13
13/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
Lebanon 24
الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
06:17 | 2022-05-13
13/05/2022 06:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:19 | 2022-05-13
أجراس كنائس القدس تقرع حزنا على شيرين ابو عاقلة... والعدو الاسرائيلي يفشل في محاصرة التشييع (فيديو وصور)
06:17 | 2022-05-13
الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
13:00 | 2022-05-13
روسيا توصي مواطنيها بالامتناع عن زيارة بريطانيا
12:30 | 2022-05-13
أردوغان: لا ننظر إيجابا إلى إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
12:00 | 2022-05-13
قائمة بالمهن الأعلى أجراً في العالم خلال 2022.. تعرفوا عليها
11:00 | 2022-05-13
الإمارات تتعهد بـ60 مليون دولار لدعم جهود مواجهة كورونا
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-05-13
13/05/2022 20:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
00:23 | 2022-05-13
13/05/2022 20:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
06:00 | 2022-05-12
13/05/2022 20:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact