منطقة يعتزم زيارتها بايدن خلال جولته الآسيوية.. ما هي؟

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يفكر في زيارة المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، عندما يقوم برحلة إل ىآسيا هذا الشهر.ومن المتوقع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 ايار الجاري، ويجري محادثات مع زعماء البلدين.وقالت ساكي إن البيت الأبيض لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل جدول زيارة آسيا، لكن القيام برحلة إلى المنطقة المنزوعة السلاح شديدة التحصين التي تفصل الكوريتين هي خطوة يتخذها العديد من الذين يزورون المنطقة.