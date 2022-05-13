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عربي-دولي

منطقة يعتزم زيارتها بايدن خلال جولته الآسيوية.. ما هي؟

Lebanon 24
13-05-2022 | 00:00
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يفكر في زيارة المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، عندما يقوم برحلة إل ىآسيا هذا الشهر.


ومن المتوقع أن يزور بايدن كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 ايار الجاري، ويجري محادثات مع زعماء البلدين.
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وقالت ساكي إن البيت الأبيض لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل جدول زيارة آسيا، لكن القيام برحلة إلى المنطقة المنزوعة السلاح شديدة التحصين التي تفصل الكوريتين هي خطوة يتخذها العديد من الذين يزورون المنطقة.
 
وزار العديد من الرؤساء الأميركيين السابقين، وبايدن نفسه قبل أن يصبح رئيسا، المنطقة المنزوعة السلاح.

لكن الرئيس السابق دونالد ترامب أصبح أول من التقى زعيما كوريا شماليا هناك عندما عقد اجتماعا ثالثا مع كيم جونغ أون في حزيران 2019 كجزء من محاولته لإقناعه بالتخلي عن برامجه النووية والصاروخية، والتي باءت بالفشل.

وكثيرا ما توصف المنطقة المنزوعة السلاح بأنها آخر حدود الحرب الباردة في العالم، وهي قائمة منذ الحرب الكورية 1950-1953 التي انتهت بهدنة بدلا من معاهدة سلام.
المصدر: سكاي نيوز
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