ملك الأردن يحذر من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية

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حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، معتبراً أن عواقبها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد الملك عبد الله الثاني أن الحرص المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، موضحاً أن دعم أميركا للأردن في مجال الدفاع يمكّنه من تعزيز جهوده لتحقيق ذلك.وقال ملك الأردن، خلال لقائه في البنتاغون وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "إن العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة وطيدة وتمتد لعقود عدة، وتشمل العلاقات بين القوات المسلحة في بلدينا"، وفق بيان نشره الديوان الملكي الأردني.وأوضح أن زيارته إلى واشنطن تأتي لبحث كيفية التعاون مع "أصدقائنا الأميركيين"، مشيراً إلى أن مستقبل المنطقة وتحدياتها تتطلبان الوقوف معاً.وأعرب عن تطلع دول في المنطقة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل التقريب بين مختلف أطراف الإقليم والتصدي للتحديات المتعددة، ومنها تصاعد الإرهاب بعد تمكنه من التوسع ضمن حواضن معينة خلال فترة جائحة كورونا، فضلاً عن التحديات الناجمة عن التطورات بين أوكرانيا وروسيا وانعكاساتها على المنطقة.