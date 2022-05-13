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عربي-دولي

دولة توزع مليون نبتة قنب مجاناً على سكانها.. من هي؟

Lebanon 24
13-05-2022 | 05:30
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أعلن وزير الصحة التايلاندي توزيع مليون شتلة مجانية من نبات القنب الهندي على الأسر في جميع أنحاء البلاد في حزيران، احتفاء بقاعدة جديدة تسمح للناس بزراعة تلك النبتة في المنزل.

وكان الوزير، أنوتين تشارنفيراكول، كشف عن هذه الخطوة في منشور على فيسبوك أعرب فيه عن نيته زراعة نباتات القنب مثل "المحاصيل المنزلية".
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وسوف يسمح القانون، التي دخل حيز التنفيذ في 9 حزيران، للناس بزراعة نبات القنب في المنزل بعد إخطار حكومتهم المحلية، لكن يجب أن تكون النباتات من الدرجة الطبية وتستخدم حصريًا للأغراض الطبية، ولا يمكن استخدام القنب لأغراض تجارية دون مزيد من التراخيص.

وهذه الخطوة هي أحدث خطوة في خطة تايلاند للترويج للقنب كمحصول ربحي، في بلد تعمل حوالي ثلث القوى العاملة فيه بمجال الزراعة، وفقًا للبنك الدولي.

وفي منطقة تشتهر بالعقوبات القاسية تجاه المخدرات غير المشروعة، أصبحت تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا في عام 2018 تقنن استخدام الحشيش في الأبحاث الطبية والاستخدام.

وسارعت شركات المشروبات ومستحضرات التجميل التايلاندية في العام الماضي إلى إطلاق منتجات تحتوي على القنب بنسب قليلة، بعد الموافقة على استخدامها للسلع الاستهلاكية.

وفي منشور آخر، أشار أنوتين إلى أن الشركات التايلاندية المرخصة يمكنها بيع منتجات القنب التي تحتوي على أقل من 0.2 رباعي هيدروكانابينول، أو THC، وهي الجزيئة الأكثر شهرة في نبات القنب الهندي وتمتلك خاصية المؤثر النفسي.

وأوضح أنوتين: "سيمكن هذا الناس والحكومة من تحقيق إيرادات تزيد عن 10 مليارات بات سنويا" أي ما يعادل نحو 290 مليون دولار.
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