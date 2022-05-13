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عربي-دولي

قائمة بالمهن الأعلى أجراً في العالم خلال 2022.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
13-05-2022 | 12:00
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رصد تقرير حديث أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم خلال عام 2022، وبدا واضحاً أن الأطباء والقطاع الصحي يحتلون غالبية المواقع في هذه اللائحة.

فإذا كنت تتطلع إلى كسب المزيد من المال، أو كنت بدأت للتو في أي مجال من مجالات العمل، فهذا التقرير ربما يكون مناسبا لك، حسبما أوردت "ويلثي غوريلا" Wealthy Gorilla، مستندة إلى بيانات من مصادر منها "كارير أديكت" Career Addict و"بزنس إنسايدر" Business Insider.
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وربما يكون مفاجئا لك أن العديد من المهن المدرجة في هذه اللائحة لا يشتهر دائما بإمكان تحقيق أرباح عالية. وهذه تفاصيلها:

1- جراح الأعصاب Neurosurgeon: متوسط الراتب 381 ألفاً و500 دولار.

2- طبيب التخدير Anesthesiologist: متوسط الراتب 265 ألف دولار.

3– الجراح Surgeon: متوسط الراتب 251 ألف دولار.

4- جراح الفم والوجه والفكين Oral & Maxillofacial Surgeon: متوسط الراتب 243 ألفا و500 دولار.

5- الطبيب النسائي Gynaecologist: متوسط الراتب 235 ألفاً و240 دولاراً.

6– طبيب أسنان (تقويم) Orthodontist: متوسط الراتب 228 ألفاً و500 دولار.

7- طبيب نفسي Psychiatrist: متوسط الراتب 216 ألفاً و90 دولاراً.

8- طبيب صحة عامة General Practioner (GP): متوسط الراتب 208 آلاف و560 دولاراً.

9- الرئيس التنفيذي CEO: متوسط الراتب 200 ألف و140 دولاراً.

10- طبيب الأمراض الداخلية Internist: متوسط الراتب 198 ألفاً و370 دولاراً.

11– طبيب أسنان Prosthodontist: متوسط الراتب 196 ألفاً و960 دولاراً.

12- طبيب الأطفال Paediatrician: متوسط الراتب 183 ألفاً و240 دولاراً.

13- طبيب أسنان (عام) Dentist: متوسط الراتب 174 ألفاً و110 دولارات.

14- ممرض تخدير Nurse Anaesthesiologist: متوسط الراتب 169 ألفاً و450 دولاراً.
15- الطيار ومساعد الطيار Airline Pilot & Co-Pilot: متوسط الراتب 161 ألفاً و280 دولاراً.

16- مدير تقنية المعلومات IT Manager: متوسط الراتب 142 ألفاً و530 دولاراً.

17- مهندس البترول Petroleum Engineer: متوسط الراتب 154 ألفاً و780 دولاراً.

18- أخصائي أمراض القدم Podiatrist: متوسط الراتب 148 ألفاً و470 دولاراً.

19- مدير التسويق Marketing Manager: متوسط الراتب 145 ألفاً و620 دولاراً.

20– المحامي Lawyer: متوسط الراتب 141 ألفاً و890 دولاراً.
 
 
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