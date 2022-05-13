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عربي-دولي

"حمى مجهولة" ترعب هذه الدولة... وفيات وآلاف المصابين!

Lebanon 24
13-05-2022 | 05:46
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أعلنت وسائل إعلام رسمية وفاة 6 أشخاص وعلاج 350 ألف شخص من حمى انتشرت بشكل متفجر في جميع أنحاء كوريا الشمالية، وذلك بعد يوم من اعتراف بيونغ يانغ بتفشي فيروس كوفيد -19 لأول مرة في كوريا الشمالية.

ومن المحتمل أن كوريا الشمالية ليس لديها ما يكفي من اختبارات كوفيد-19 وغيرها من المعدات الطبية وقالت إنها لا تعرف سبب الحمى الجماعية، لكن تفشي مرض كوفيد-19 قد يكون مدمرًا في بلد به نظام رعاية صحية معطل وسكان غير محصنين يعانون من سوء التغذية.
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن 350 ألف شخص أصيبوا بالحمى منذ أواخر نيسان، تعافى 162200 شخص.

وأضافت أنه تم اكتشاف 18 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى يوم الخميس وحده، وتم عزل 187800 شخص لتلقي العلاج.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن أحد الأشخاص الستة الذين لقوا حتفهم تأكدت إصابته بمتحور أوميكرون، لكن لم يتضح على الفور عدد المرضى المصابين بكوفيد -19.
المصدر: سكاي نيوز
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