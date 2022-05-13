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عربي-دولي

أردوغان: لا ننظر إيجابا إلى إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

Lebanon 24
13-05-2022 | 12:30
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تشاؤم أنقرة إزاء خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو.

وقال أردوغان للصحفيين في اسطنبول بعد صلاة الجمعة، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية: "نتابع حاليا تطورات الوضع حول السويد وفنلندا، لكننا لا ننظر إلى ذلك إيجابا".
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وأعرب الرئيس التركي عن قناعته بأن حلف شمال الأطلسي سبق أن ارتكب خطأ من خلال منح اليونان العضوية فيه، موضحا: "سلوك اليونان بحق تركيا معروف للجميع، ولا نريد ارتكاب خطأ ثان من هذا النوع".

وحمّل أردوغان الدول الاسكندنافية وكذلك هولندا المسؤولية عن "استضافة الإرهابيين" من "حزب العمال الكردستاني" المدرج على قائمة الإرهاب في تركيا.

ويأتي ذلك في وقت تتحرك فيه فنلندا والسويد نحو تقديم طلب إلى حلف شمال الأطلسي لمنحهما العضوية فيه، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

ونددت روسيا بهذه الخطط، متعهدة باتخاذ "إجراءات رد تقنية عسكرية وغيرها" في هذا الصدد.
المصدر: روسيا اليوم
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