روسيا توصي مواطنيها بالامتناع عن زيارة بريطانيا

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أوصت الحكومة الروسية مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى بريطانيا، محملة لندن المسؤولية عن عرقلة إجراءات إصدار التأشيرات لرعايا روسيا.وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته الجمعة أنها تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى متعددة من مواطنين روس يقولون إن الحصول على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة أصبح أمرا مستحيلا بالفعل أو صعبا للغاية بالنسبة لهم.وأشارت الوزارة إلى أن الحديث لا يدور فقط عن السياح بل وأيضا عن المواطنين الروس العاملين في بريطانيا أو الراغبين في زيارة أقاربهم أو لم شمل أسرهم.وشددت الوزارة على أنها طلبت من السفارة البريطانية في موسكو توضيحات بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن لندن بررت سلوكها هذا بالقول إن المملكة المتحدة في إصدار التأشيرات تعطي حاليا الأولوية للنظر في طلبات اللاجئين الأوكرانيين، ما يؤدي إلى عرقلة عملية النظر في طلبات المواطنين الروس بشكل ملموس.ولفتت الخارجية إلى أن الوضع يزيد تعقيدا بسبب الرسوم الإلزامية التي ينبغي دفعها مسبقا، وفقا للمعايير البريطانية، بطريقة غير نقدية بعد إملاء الاستمارة الإلكترونية، موضحة أن العقوبات المفروضة من قبل المملكة المتحدة على روسيا تمنع دفع هذه الرسوم عبر موقع حكومي بريطاني باستخدام بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" الصادرة عن المصارف الروسية.ويأتي ذلك على خلفية تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.