Advertisement

عربي-دولي

روسيا توصي مواطنيها بالامتناع عن زيارة بريطانيا

Lebanon 24
13-05-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-951867-637880529350660253.jpeg
Doc-P-951867-637880529350660253.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوصت الحكومة الروسية مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى بريطانيا، محملة لندن المسؤولية عن عرقلة إجراءات إصدار التأشيرات لرعايا روسيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته الجمعة أنها تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى متعددة من مواطنين روس يقولون إن الحصول على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة أصبح أمرا مستحيلا بالفعل أو صعبا للغاية بالنسبة لهم.
Advertisement

وأشارت الوزارة إلى أن الحديث لا يدور فقط عن السياح بل وأيضا عن المواطنين الروس العاملين في بريطانيا أو الراغبين في زيارة أقاربهم أو لم شمل أسرهم.

وشددت الوزارة على أنها طلبت من السفارة البريطانية في موسكو توضيحات بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن لندن بررت سلوكها هذا بالقول إن المملكة المتحدة في إصدار التأشيرات تعطي حاليا الأولوية للنظر في طلبات اللاجئين الأوكرانيين، ما يؤدي إلى عرقلة عملية النظر في طلبات المواطنين الروس بشكل ملموس.

ولفتت الخارجية إلى أن الوضع يزيد تعقيدا بسبب الرسوم الإلزامية التي ينبغي دفعها مسبقا، وفقا للمعايير البريطانية، بطريقة غير نقدية بعد إملاء الاستمارة الإلكترونية، موضحة أن العقوبات المفروضة من قبل المملكة المتحدة على روسيا تمنع دفع هذه الرسوم عبر موقع حكومي بريطاني باستخدام بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" الصادرة عن المصارف الروسية.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-05-14
01:00 | 2022-05-14
00:30 | 2022-05-14
00:00 | 2022-05-14
23:30 | 2022-05-13
16:14 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website