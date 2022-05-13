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الاسد عزى بوفاة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.. هذا ما جاء في البرقية

Lebanon 24
13-05-2022 | 09:30
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بعث الرئيس السوري  بشار الاسد برقيتي تعزية لكل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، بوفاة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
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وقال الرئيس السوري في برقيتي التعزية وفقا لوكالة الأنباء السورية: "انه كان للفقيد عظيم الاثر في نهضة الامارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها وسيبقى الشعب الاماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيض على الدوام".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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