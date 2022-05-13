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الإمارات شيعت مساء اليوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الى مثواه الاخير

Lebanon 24
13-05-2022 | 14:50
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شيّعت الإمارات العربية المتحدة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي اليوم، عن عمر يناهز 73 عاماً، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات، وتم إعلان الحداد أربعين يوماً.
 
ومساء اليوم، أدى حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ومجموعة من الشيوخ صلاة الجنازة على الشيخ خليفة، وشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير وووري في مقبرة البطين في أبوظبي.
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