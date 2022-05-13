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عربي-دولي

عدوان إسرائيلي يستهدفُ سوريا.. وسقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
13-05-2022 | 16:14
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قتل 5 أشخاص وجرح 7 أشخاص آخرين جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع في المنطقة الوسطى، وفق ما نقلت وكالة "سانا" السورية.

وذكر مصدر عسكري لـ"سانا" أنه "حوالي الساعة الثامنة و20 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".
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وأضاف المصدر أن العدوان "أدى إلى ارتقاء 5 أشخاص بينهم مدني واحد وجرح 7 مواطنين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأشارت "سانا" إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر أيضاً عن اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف جراء سقوط عدد من الصواريخ المعادية في تلك المناطق.
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