الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات



الشيخ محمد بن زايد هو الابن الثالث لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأحدُ أخوةِ الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

Advertisement وُلِد محمد بن زايد في الحادي عشرَ من آذار من عامِ 1961. وتلقى تعليمه في دولةِ الإمارات قبل أن يستكملَ تعليمَه العالي في المملكة المتحدة حيث تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979. انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، يوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.الشيخ محمد بن زايد هو الابن الثالث لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأحدُ أخوةِ الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.وُلِد محمد بن زايد في الحادي عشرَ من آذار من عامِ 1961. وتلقى تعليمه في دولةِ الإمارات قبل أن يستكملَ تعليمَه العالي في المملكة المتحدة حيث تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد تدريبه في أكاديمية ساندهيرست العسكريةِ الملكية على سلاحِ المدرعات والطيران العمودي والطيرانِ التكتيكي وضمن القواتِ المظلية. وتولى خلال فترة الشيخ زايد والشيخ خليفة عدة مناصب رسمية من أهمها رئاسةُ الأركان عامَ 1993.

ونال الشيخ محمد بن زايد رتبة "فريق" عامَ 199.

وفي عام 2003 أصدرَ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرسوما أميريا بتعيينِ الشيخ محمد بن زايد نائبا لولي العهد ثم تولى العهدَ في تشرين الثاني من عامِ 2004. كما تولى في كانون الأول من العامِ ذاتهِ منصبَ رئيسِ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وبعدها بعام أصبح نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة .