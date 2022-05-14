Advertisement

عربي-دولي

الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

Lebanon 24
14-05-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-952090-637881272482420780.jpg
Doc-P-952090-637881272482420780.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، يوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.
الشيخ محمد بن زايد هو الابن الثالث لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأحدُ أخوةِ الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.
Advertisement
وُلِد محمد بن زايد في الحادي عشرَ من آذار من عامِ 1961. وتلقى تعليمه في دولةِ الإمارات قبل أن يستكملَ تعليمَه العالي في المملكة المتحدة حيث تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979.
وتلقى الشيخ محمد بن زايد تدريبه في أكاديمية ساندهيرست العسكريةِ الملكية على سلاحِ المدرعات والطيران العمودي والطيرانِ التكتيكي وضمن القواتِ المظلية. وتولى خلال فترة الشيخ زايد والشيخ خليفة عدة مناصب رسمية من أهمها رئاسةُ الأركان عامَ 1993.
ونال الشيخ محمد بن زايد رتبة "فريق" عامَ 199.
وفي عام 2003 أصدرَ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرسوما أميريا بتعيينِ الشيخ محمد بن زايد نائبا لولي العهد ثم تولى العهدَ في تشرين الثاني من عامِ 2004. كما تولى في كانون الأول من العامِ ذاتهِ منصبَ رئيسِ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وبعدها بعام أصبح نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة .
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-05-14
12:00 | 2022-05-14
11:30 | 2022-05-14
11:00 | 2022-05-14
10:30 | 2022-05-14
10:00 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website