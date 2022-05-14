نائب روسي يبشر "شعب أوسيتيا" بحدث كبير

أعرب النائب بمجلس الدوما الروسي، أرتور تيمازوف، أن أوسيتيا الجنوبية التي قررت سلطاتها إجراء استفتاء على الوحدة مع روسيا في 17 تموز القادم تتبع نهج القرم بوحدته مع روسيا.

وقال النائب عن جمهورية أوسيتيا الشمالية في الدوما لوكالة تاس، ردا على سؤال عما إذا كانت جمهورية أوسيتيا الجنوبية ستسير على نهج شبه جزيرة القرم في الانضمام إلى روسيا: "إذا قررنا بالفعل إجراء استفتاء، أعتقد ذلك، فنحن نتقدم نحو إعادة توحيد أوسيتيا الجنوبية مع روسيا .. ستتحد أوسيتيا (الشمالية والجنوبية) في جمهورية واحدة".

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