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عربي-دولي

سيئول: بيونغ يانغ جاهزة لإجراء تجربة نووية

Lebanon 24
14-05-2022 | 08:30
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رجح مسؤول في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن تكون بيونغ يانغ قد باتت جاهزة لإجراء تجربة نووية سابعة بالنسبة لها.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أكد المسؤول أن إجراء تجربة نووية، كان يستلزم أن تقوم كوريا الشمالية باختبار صواريخ باليستية.
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وقال: "الحكومة تخطط لوضع خطط عمل مفصلة للغاية، بشأن كوريا الشمالية وقضايا إقليمية وعالمية أخرى قبل القمة المقبلة بين الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" ونظيره الأميركي جو بايدن".
ولفت إلى أن تأثير تجربة نووية كورية شمالية على اقتصاد سيئول سيكون قصير المدى، مؤكدا أن العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا تأثيرها لها "متغيرات هيكلية أكبر".
وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، الخميس الماضي، وهو أول إطلاق عقب تولي الرئيس الكوري الجنوبي منصبه، الثلاثاء الماضي.
يشار إلى أن هذه الصواريخ الثلاثة هي الإطلاق رقم 16 لكوريا الشمالية، في ظل وجود مخاوف من إقدامها على تجربة نووية قبل لقاء القمة بين بايدن و"يون".
المصدر: سبوتنيك
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