الاتحاد الأوروبي ينوي تحديث قواعده التشريعية لمصادرة الممتلكات

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس سخيناس، أن المفوضية تنوي تسهيل عملية مصادرة الممتلكات التي "تم الحصول عليها بشكل غير قانوني"، لرفع فعالية العقوبات ضد روسيا.

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وقال سخيناس في حديث لـ "Welt am Sonntag"، اليوم السبت: "ستقدم المفوضية الأوروبية في القريب العاجل مقترحا حول تحديث القاعدة التشريعية للاتحاد الأوروبي فيما يخص مصادرة الممتلكات، بهدف توسيع صلاحيات الهيئات الوطنية في مجال اكتشاف وتجميد ومصادرة وإدارة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة".وأشار إلى أن هذه الإيرادات في الاتحاد الأوروبي "تصل إلى 139 مليار يورو على الأقل، وتتم مصادرة 1% منها فقط".وأوضح أن القانون الجديد سيسمح بتنفيذ العقوبات المفروضة على المواطنين الروس بأكثر فعالية، متابعا: "نرى مثالا ملموسا على مدى أهمية تجميد ومصادرة الممتلكات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الروس والبيلاروسيين، التي ساهمت في الحرب في أوكرانيا".