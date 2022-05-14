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عربي-دولي
روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا
Lebanon 24
14-05-2022
|
09:30
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أعلنت الشركة الفنلندية المشغلة للكهرباء أن روسيا أوقفت، اليوم السبت، إمدادات الكهرباء إلى فنلندا.
ويأتي هذا الإجراء، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الشركة الفنلندية أن روسيا ستعلق تزويد فنلندا بالكهرباء في نهاية الأسبوع الجاري.
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وأمس الأحد قلّلت شركة الكهرباء الفنلندية من أثر الإجراء الروسي الذي يتزامن مع تصاعد التوتر إزاء مسعى هلسنكي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ولم تتسلم شركة "راو نورديك"، المتفرعة من شركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة "إنتر راو" والتي تتخذ من هلسنكي مقرا لها، أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود بها فنلندا منذ 6 أيار الجاري، بحسب ما قالت المجموعة في بيان، مشيرة إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا.
وقالت إن "هذا الوضع استثنائي ويحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما"، مضيفة "نحن مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارا من 14 أيار".
وتابعت الشركة "نأمل أن يتحسن الوضع قريبا" وأن يتم استئناف عمليات التسليم من روسيا.
وشركة "راو نورديك" هي المورّد الرئيسي للكهرباء من روسيا إلى أسواق الدول الإسكندنافية، وتنشط في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002.
من جانبها، قللت شركة الكهرباء الفنلندية "فينغريد" من تأثير الإجراء الروسي، الذي أكدت استعدادها له.
وقال مسؤول العمليات في الشركة تيمو كوكونين "كنا مستعدين لذلك ولن يكون صعبا. يمكننا التعامل مع الأمر بزيادة قليلة في الواردات من السويد والنرويج"، وفقا لفرانس برس.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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