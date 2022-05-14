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عربي-دولي

بعد طلب انضمامها للناتو والتهديد الروسي.. رئيس فنلندا يتصل ببوتين

Lebanon 24
14-05-2022 | 11:00
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اتصل الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، السبت، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وتحدث معه بشأن توجه الدولة الاسكندنافية للترشح قريبًا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والذي أثار استياء موسكو.
وقال رئيس الدولة الفنلندية في بيان صادر عن الرئاسة "كانت المحادثة صريحة ومباشرة ولم تشهد توترًا. اعتُبر تجنب التوتر أمرًا مهمًا. الاتصال تم بمبادرة من فنلندا".
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وأكدت هلسنكي أن الدولة الاسكندنافية "تريد التعامل مع القضايا العملية المتمثلة في كونها دولة مجاورة لروسيا بطريقة صحيحة ومهنية".
وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها سانا مارين، الخميس، رغبتهما في الانضمام إلى الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة "دون تأخير"، مع توقع إعلان الترشح الأحد.
وهددت موسكو باتخاذ إجراءات "فنية - عسكرية" ردا على ذلك.
كما يُتوقع أن تعلن السويد في الأيام المقبلة عن ترشحها لعضوية الناتو.
وقالت هلسنكي أن نينيستو أبلغ بوتين أن مطالبة موسكو في نهاية عام 2021 بتجميد توسيع الناتو ثم غزوها أوكرانيا في نهاية فبراير غيرت "بشكل أساسي البيئة الأمنية لفنلندا".
المصدر: الحرة
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