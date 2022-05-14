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مجلس النواب الليبي يعد مذكرة لتغيير ستيفاني ويليامز

Lebanon 24
14-05-2022 | 13:00
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أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن عددا من أعضاء المجلس يجهزون مذكرة لإرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بتغيير المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن "ستيفاني ويليامز لم تحترم قرارات السلطة التشريعية وتفتح مسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة".
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وشدد على أن "فشل التوافق مع مجلس الدولة سيكون نتيجة لتوجهات ستيفاني ولييامز". 
المصدر: روسيا اليوم
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