بريطانيا: خيرسون الأوكرانية تستعد للانضمام إلى روسيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن الإدارة العسكرية المدنية التي فرضتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، ستطلب من موسكو الانضمام إلى روسيا الاتحادية.



وأضافت الوزارة، في نشرة دورية على تويتر، أنه إذا أجرت روسيا استفتاء على الانفصال في خيرسون، فإنها ستتلاعب بنتائجه دون شك لإظهار أن هناك أغلبية واضحة تؤيد الانفصال عن أوكرانيا.

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