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بريطانيا: خيرسون الأوكرانية تستعد للانضمام إلى روسيا

Lebanon 24
14-05-2022 | 16:55
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قالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن الإدارة العسكرية المدنية التي فرضتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، ستطلب من موسكو الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأضافت الوزارة، في نشرة دورية على تويتر، أنه إذا أجرت روسيا استفتاء على الانفصال في خيرسون، فإنها ستتلاعب بنتائجه دون شك لإظهار أن هناك أغلبية واضحة تؤيد الانفصال عن أوكرانيا.
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ومن جانب آخر، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، السبت، أن نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، آنا كوزنتسوفا، زارت منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا في أوكرانيا لمناقشة الاحتياجات الاجتماعية والرعاية الصحية للسكان المحليين.

وخيرسون هي أول منطقة يتم ضمها بعد أن قالت موسكو في أبريل الماضي إنها سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي شهدت احتجاجات متفرقة مناهضة لروسيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن كوزنتسوفا ناقشت إمدادات المواد الغذائية والمنتجات الطبية وغيرها من المنتجات اللازمة للأطفال.

ونُقل عن كوزنتسوفا، وهي زوجة قس أرثوذكسي، وأم لسبعة أطفال، قولها: "نحن هنا على استعداد لتقديم جميع أنواع المساعدة".

ولم تذكر الوكالة موعد الزيارة. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.
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