مذبحة في أميركا.. مسلح يقتل 10 أشخاص في نيويورك

فتح مسلح النار في متجر بقالة في بوفالو بولاية نيويورك الأميركية فقتل 10 أشخاص، وفقا لصحيفة محلية.

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في التفاصيل، أكدت الشرطة الأميركية مقتل 10 أشخاص برصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب 3 آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة، خارج وداخل متجر للبقالة في شارع جيفرسون، بوذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ذا بوفالو نيوز"."فيلم رعب"وأضاف مسؤول الشرطة التي كانت في المكان أن مذبحة وقعت في السوبر ماركت، مؤكداً أن ما جرى كان أشبه بـ"فيلم رعب"، بحسب تعبيره.في حين الصحيفة عن مصدرين أن أحد المتوفين كان ضابط شرطة تقاعد مؤخرا في بوفالو، وكان يعمل في مجال الأمن في المتجر.كما عثر على 5 جثث في موقف السيارات، وفقا لمعلومات الشرطة.