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عربي-دولي

مذبحة في أميركا.. مسلح يقتل 10 أشخاص في نيويورك

Lebanon 24
14-05-2022 | 22:58
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فتح مسلح النار في متجر بقالة في بوفالو بولاية نيويورك الأميركية فقتل 10 أشخاص، وفقا لصحيفة محلية.
في التفاصيل، أكدت الشرطة الأميركية مقتل 10 أشخاص برصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب 3 آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة، خارج وداخل متجر للبقالة في شارع جيفرسون، بوذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ذا بوفالو نيوز".
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"فيلم رعب"
وأضاف مسؤول الشرطة التي كانت في المكان أن مذبحة وقعت في السوبر ماركت، مؤكداً أن ما جرى كان أشبه بـ"فيلم رعب"، بحسب تعبيره.

في حين الصحيفة عن مصدرين أن أحد المتوفين كان ضابط شرطة تقاعد مؤخرا في بوفالو، وكان يعمل في مجال الأمن في المتجر.

كما عثر على 5 جثث في موقف السيارات، وفقا لمعلومات الشرطة.
70 طلقة دفعة واحدة
بدورها، شرحت مديرة العمليات في المتجر شونيل هاريس للصحيفة، أنها سمعت طلقات نارية وركضت بسرعة نحو الباب الخلفي فرأت مطلق النار الذي وصفته بأنه رجل أبيض يرتدي ملابس مموهة كأنها للجيش.

وتابعت أنها سمعت ما يقارب 70 طلقة دفعة واحدة.

يشار إلى أن الشرطة احتجزت القاتل، دون أن تكشف عن سبب الهجوم.

كما انتشر مقطع فيديو عبر تويتر، أظهر محتجزاً بقبضة الشرطة خارج مكان الجريمة دون التأكد ما إذا كان هو الفاعل فعلاً.
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