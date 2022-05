قلبه لم يتحمل.. زوج معلمة قتلت في "مجزرة" تكساس يتوفى حزناً عليها (صورة)

أعلنت عائلة المعلمة إيرما غارسيا التي قتلت بإطلاق نار نفذه مراهق على مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس، أن زوجها توفي حزناً عليها وذلك بعد مرور يومين على وقوع المجزرة.

وغارسيا كانت معلمة الصف الرابع وقتلت وهي تحمي الطلاب من القاتل في مدرسة تكساس والتي قتل فيها مراهق 19 تلميذا صغيرا وبالغين اثنين.

قلب مكسور

فقد كتب أحد اقربائها على تويتر والذي عرّف عن نفسه على أنه ابن شقيق غارسيا أمس الخميس "مفجع للغاية واقولها بحزن عميق لقد توفي زوج تيا إيرما بسبب الحزن". "أنا حقاً في حيرة ولا توجد كلمات تعبر ما نشعر به جميعاً، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي بيست" الأميركية.

وفي موقع GoFundMe تمت مشاركة القصة عبر الإنترنت من قبل عائلة غارسيا، وكتبت ابنة عمها ديبرا غارسيا أن "جو توفي صباح الخميس "نتيجة لحالة طبية طارئة".

كما، اضافت "أعتقد حقًا أن جو مات بسبب القلب المكسور وأن فقدان حب حياته لأكثر من 30 عاما كان أمراً لا يمكن تحمله".

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

19 طفلاً ومعلمتان

يذكر أن زواج إيرما وجو امتد لـ 24 عاماً وتركا وراءهما أربعة أطفال وفقاً لسيرة غارسيا على الموقع الإلكتروني لمقاطعة يوفالدي التعليمية في تكساس.

ولا تزال حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في حادث إطلاق النار الجماعي في مدرسة ابتدائية في أوفالدي في ولاية تكساس والذي حدث يوم الثلاثاء.