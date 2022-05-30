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عربي-دولي

زبون يهجم بشكل مفاجئ على سيناتور أميركي... إليكم ما جرى داخل مطعم للسوشي!

Lebanon 24
30-05-2022 | 10:30
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مواجهة "غير متوقعة"، تعرض لها السناتور الأميركي الشهير تيد كروز، مع ناشط حقوقي، ادعى أنه معجب بالسيناتور قبل أن يهاجمه في مطعم للسوشي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواجهة كلامية محتدة، بين ناشط وتيد كروز، جاءت بعد ساعات من كلمة ألقاها كروز خلال اجتماع الجمعية الوطنية الأميركية للأسلحة، التي تدعم انتشار السلاح بيد المواطنين.
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وفي بداية الفيديو، طلب الناشط بينجامين هيرنانديز، التقاط صورة مع كروز، داخل مطعم للسوشي، وبعد التقاط الصورة التي بدت عادية، هاجم هيرنانديز كروز.

وطالب هيرنانديز كروز بالتحرك لوقف انتشار السلاح في البلاد، وهاجمه بسبب دعمه العلني لجمعية الأسلحة، مشيرا بانفعال كبير إلى "مذبحة" المدرسة الابتدائية في تكساس قبل أيام.

وقال هيرنانديز بانفعال كبير: "عندما قتل 19 طفلا.. تيد كروز هذا الأمر أنت تتحمل مسؤوليته".

وتدخل رجال الحراسة الخاصة لكروز بعدها، وطلبوا من هيرنانديز التراجع، قبل أن يبعدوه عن السيناتور.

وقال هيرنانديز لاحقا إنه كان يتناول الغداء، قبل أن يرى تيد كروز يدخل المطعم، ليقوم بمواجهته "لأن هذا هو التصرف الصحيح" وفقا له.
 
WARNING: CONTAINS PROFANITY – An activist confronted Republican Senator Ted Cruz over gun control after his speech at the National Rifle Association’s annual convention in Houston, Texas pic.twitter.com/X1FewsZebs

— Reuters (@Reuters) May 28, 2022
 
(سكاي نيوز)
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