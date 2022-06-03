معلومات لا بدّ من معرفتها.. قائمة بأقوى 10 شركات تهيمن على الطاقة الشمسية

مع ارتفاع تكاليف مصادر الطاقة التقليدية وتقطع إمدادات الكهرباء، يتزايد الطلب يوماً بعد آخر على الطاقة المتجددة وفي طليعتها الشمسية.

ويضم هذا التقرير أفضل 10 شركات طاقة شمسية في العالم لسنة 2022 والتي تستحوذ الصين على 6 مراكز فيها.

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واستندت القائمة إلى جملة معايير أبرزها الحصة السوقية العالمية والقدرة الإنتاجية، وفقاً للموقع المتخصص "إلكترونيكس أند يو" Electronics and you. لكن قبل الخوض في اللائحة، دعونا نفهم بعض الحقائق المفيدة حول هذه الطاقة البديلة المتجددة.



حقائق أساسية حول الطاقة الشمسية واستندت القائمة إلى جملة معايير أبرزها الحصة السوقية العالمية والقدرة الإنتاجية، وفقاً للموقع المتخصص "إلكترونيكس أند يو" Electronics and you. لكن قبل الخوض في اللائحة، دعونا نفهم بعض الحقائق المفيدة حول هذه الطاقة البديلة المتجددة.



2- تمتلك كاليفورنيا أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.

3- يوجد في أوروبا بعض محطات الطاقة الكهروضوئية الكبيرة.

4- يمكن استخدام الطاقة الشمسية في أي مكان تقريباً على مجموعة متنوعة من المقاييس.

5- تقوم الخلايا الكهروضوئية بتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء.

6- تستخدم الطاقة الحرارية الشمسية الطاقة الشمسية بدلاً من الاحتراق. 1- يمكن استخدام الطاقة الشمسية للتدفئة وتوليد الكهرباء في كل مكان على وجه الأرض تشرق عليه الشمس.2- تمتلك كاليفورنيا أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.3- يوجد في أوروبا بعض محطات الطاقة الكهروضوئية الكبيرة.4- يمكن استخدام الطاقة الشمسية في أي مكان تقريباً على مجموعة متنوعة من المقاييس.5- تقوم الخلايا الكهروضوئية بتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء.6- تستخدم الطاقة الحرارية الشمسية الطاقة الشمسية بدلاً من الاحتراق.

كيف تعمل الخلايا الشمسية الكهروضوئية؟

تحوّل الخلايا الشمسية طاقة ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. وتحتوي الخلايا الشمسية على مادة مثل السيليكون تمتص الطاقة الضوئية، وتعمل الطاقة على إرخاء الإلكترونات بحيث يمكن أن تتدفق بحُرّية وتنتج فرقاً في طاقة الجهد الكهربي، لينتج تدفق الإلكترونات أو الشحنة السالبة في نهاية المطاف تياراً كهربائياً.



كيف تعمل الطاقة الشمسية؟





ويعمل نظام الطاقة الشمسية من خلال استقطاب الطاقة من الشمس واستخدام الألواح الشمسية وتحويلها إلى كهرباء DC. ويتم تحويل هذا التيار المستمر إلى تيار متردد باستخدام "العاكس" Inverter. الطاقة الشمسية تأتي من تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، وهي عملية ممكنة من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية PV أو استخدام الطاقة الشمسية المركزة CSP.ويعمل نظام الطاقة الشمسية من خلال استقطاب الطاقة من الشمس واستخدام الألواح الشمسية وتحويلها إلى كهرباء DC. ويتم تحويل هذا التيار المستمر إلى تيار متردد باستخدام "العاكس" Inverter.

والآن، إليك قائمة بأفضل 10 شركات للطاقة الشمسية في العالم:

1 – "ترينا سولار" Trina Solar الصينية: سبائك، رقائق السيليكون، الخلايا الشمسية، وحدات الطاقة الشمسية.



2 – "كنادين سولار" Canadian Solar: سبائك، رقائق السيليكون، الخلايا الشمسية، وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أنظمة الطاقة الشمسية، منتجات الطاقة الشمسية المتخصصة.

3 – "جينكو سولار" Jinko Solar الصينية: الوحدات الكهروضوئية متعددة البلورات وأحادية البلورة.



4 – "جيه إيه سولار" JA Solar الصينية: الخلايا الشمسية أحادية البلورة ومتعددة البلورات، منتجات الوحدات الشمسية.



5 – "هانوها كيو سيلز" Hanwha Q CELLS الكورية الجنوبية: الخلايا الكهروضوئية أحادية ومتعددة الكريستالات السليكونية والألواح الشمسية.



6 – "فيرست سولار" First Solar الأميركية: الوحدات الكهروضوئية (PV) القائمة على الكادميوم تيلورايد (CdTe).



7 – "ينغلي غرين" Yingli Green الصينية: وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية السليكونية البلورية.



8 – "إس إف سي إي" SFCE الصينية: رقائق الطاقة الشمسية، الخلايا الشمسية، الوحدات الشمسية، المنتجات المتعلقة بالطاقة الشمسية.

9 – "رينيسولا" ReneSola الصينية: الخلايا الشمسية، الوحدات الكهروضوئية، الألواح الشمسية، العواكس، مجموعات الطاقة الشمسية.



10 – "سان باور كورب" SunPower Corp الأميركية: الخلايا الكهروضوئية السليكونية البلورية، الألواح الشمسية.

(العربي الجديد)