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عربي-دولي

بعد زلة لسان بوش الابن.. موقف لبيلوسي يعرضها للسخرية على مواقع التواصل (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2022 | 05:00
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أثارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألقت باللوم على الوضع الاقتصادي السيئ في الولايات المتحدة على "الحرب في العراق".

 

وقالت بيلوسي في تصريح إن الوضع الاقتصادي المتردي سببه "الحرب في العراق وكورونا".

 

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وردا على ذلك سخر أحد المغردين على "تويتر" من بيلوسي داعيا إلى إخضاعها لفحص طبي للتأكد من صحتها العقلية.

 

وكتب مغرد آخر: "انتظر ماذا؟ التضخم خارج عن السيطرة بسبب حرب انتهت قبل 11 عاما؟".

 

وسأل آخر ساخرا: "هل انتهى الأمر عندما قصف (الرئيس العراقي الراحل) صدام بيرل هاربور؟ وهل تكتشف نانسي للتو أن لديها يدين؟".

 

وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الإبن، وقع في زلة لسان مشابهة قبل حوالي الشهر عندما زعم أن النظام الانتخابي في روسيا هو الذي أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: "الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا..".

(روسيا اليوم)

 

 

 

المصدر: روسيا اليوم

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