Advertisement

عربي-دولي

إستونيا: مروحية روسية انتهكت مجالنا الجوي

Lebanon 24
21-06-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-964264-637914372697581172.png
Doc-P-964264-637914372697581172.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الثلاثاء، أن مروحية روسية تابعة لحرس الحدود انتهكت مجالها الجوي خلال نهاية الأسبوع، وتم استدعاء السفير الروسي ومنحه مذكرة بشأن الحادث.

وقال الجيش الإستوني في بيان إن مروحية روسية من طراز "مي 8" دخلت المجال الجوي للبلاد جنوب شرقي إستونيا في منطقة كويدولا، على مقربة من مدينة بيسكوف الروسية، من دون الحصول على تصريح، مساء السبت.
Advertisement
 
وتابع البيان أن "المروحية حلقت في المجال الجوي لإستونيا لنحو دقيقتين تقريبا، ولم تقدم خطة طيران، وأوقفت تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال، ولم تجر اتصالا لاسلكيا مع خدمات الملاحة الجوية الإستونية".

والانتهاك المزعوم هو الثاني للمجال الجوي لإستونيا هذا العام، حيث قال الجيش إن طائرات روسية عسكرية ومدنية، انتهكت العام الماضي المجال الجوي لإستونيا 5 مرات.

ويوم الجمعة، استدعت الخارجية الدنماركية السفير الروسي في الدنمارك بعد انتهاك سفينة عسكرية روسية مرتين المياه الإقليمية للبلاد قبالة جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق.

وحدثت الواقعة بينما كان العديد من المشرعين الدنماركيين في الجزيرة لحضور اجتماع سنوي للسياسيين وجماعات الضغط.
 
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2022-06-21
23:30 | 2022-06-21
23:14 | 2022-06-21
23:00 | 2022-06-21
18:01 | 2022-06-21
17:46 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website