"زلزال عنيف" في أفغانستان.. المئات بين قتلى وجرحى

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أعلنت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان، الأربعاء، أن الزلزال الذي هز أجزاء من أفغانستان وباكستان قتل ما لا يقل عن 255 شخصا في شرق البلاد.وقال رئيس الهيئة محمد نسيم حقاني إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 255 شخص وأصيب 250 بجروح.وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن عشرات الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح إثر زلزال ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان، كما شعر به كل من العاصمة الباكستانية إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب والمناطق الحدودية مع أفغانستان.وأشارت إلى أن أعداد الضحايا تقدر بـ255 قتيلا و255 جريحا والعدد مرشح للارتفاع.