"اجلس على مقعدك"... بايدن يكشف بالخطأ عن ورقة تتضمن "تعليمات محرجة" عليه تنفيذها



ورصد المصورون صور "التعليمات" الموجهة إلى بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، بعد أن قام بإمساك الورقة للخلف أثناء مخاطبته اجتماعا مع المديرين التنفيذيين في صناعة الرياح، والذي عُقد يوم الخميس الماضي.

Advertisement وتطلب الورقة من الرئيس الأميركي، والتي تحمل اسم "تسلسل أحداث الرياح البحرية"، "الدخول إلى غرفة روزفلت وإلقاء التحية على المشاركين".

بعد ذلك، تأمر الورقة بايدن: "اجلس على مقعدك".

كما تتضمن ملاحظة "يصل الصحفيون"، متبوعة بعبارة "اعطي تعليقات موجزة (لمدة دقيقتين)".

ثم تقول الورقة عبارة: "وسائل الإعلام تغادر"، متبوعة بعبارة "اطرح سؤالا على ليز شولر، رئيسة الاتحاد الأميركي للعمل وكونغرس المنظمات الصناعية.

وتضيف الملاحظة: "ليز تنضم بشكل افتراضي عبر الإنترنت"، بعد ذلك أنت تقول: "أشكر المشاركين"، ثم "غادر المكان". كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، بطريق الخطأ عن ورقة غش أعدها طاقمه، والتي تتضمن ‏توجيهات محددة له، تفيد بأن "يجلس على مقعده"، و"إعطاء تعليقات موجزة"، و"المغادرة"، من بين ‏أمور أخرى.‏ورصد المصورون صور "التعليمات" الموجهة إلى بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، بعد أن قام بإمساك الورقة للخلف أثناء مخاطبته اجتماعا مع المديرين التنفيذيين في صناعة الرياح، والذي عُقد يوم الخميس الماضي.وتطلب الورقة من الرئيس الأميركي، والتي تحمل اسم "تسلسل أحداث الرياح البحرية"، "الدخول إلى غرفة روزفلت وإلقاء التحية على المشاركين".بعد ذلك، تأمر الورقة بايدن: "اجلس على مقعدك".كما تتضمن ملاحظة "يصل الصحفيون"، متبوعة بعبارة "اعطي تعليقات موجزة (لمدة دقيقتين)".ثم تقول الورقة عبارة: "وسائل الإعلام تغادر"، متبوعة بعبارة "اطرح سؤالا على ليز شولر، رئيسة الاتحاد الأميركي للعمل وكونغرس المنظمات الصناعية.وتضيف الملاحظة: "ليز تنضم بشكل افتراضي عبر الإنترنت"، بعد ذلك أنت تقول: "أشكر المشاركين"، ثم "غادر المكان".

Joe Biden accidentally reveals awkward cheat sheet reminding him take YOUR seat two minute responses | Daily Mail Online https://t.co/Qlms4X6pUW — Dawn (@dawn_freebeen7) June 26, 2022

وشارك أعضاء من الجمهوريين والمحافظين على نطاق واسع صور ورقة غش جو بايدن في اجتماع يوم الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين شككوا في كثير من الأحيان في اللياقة العقلية لبايدن، وسخروا من استخدامه لأوراق الغش هذه.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في أستراليا، اليوم الأحد، أن تعليمات جو بايدن لنفسه خلال اجتماع يوم الخميس الماضي، أشبه بـ"تعليمات لطفل صغير".

www.youtu.be/DXvTm4ZEKTA

يشار إلى أنه تم مشاهدة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وهو يحمل ورقة غش خلال مؤتمره الصحفي الأول كرئيس العام الماضي، والتي تتضمن صورا للصحفيين الحاضرين هناك والذين كان يعتزم التواصل معهم، كما تضمّنت إحصاءات حول فاتورة البنية التحتية.