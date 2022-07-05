بعد ساعات من الهجوم..الشرطة تنشر أول صورة لمنفذ هجوم شيكاغو!

بعد ساعات من الهجوم، أعلنت شرطة شيكاغو القبض على "روبيرت كريمو"، مطلق النار على المسيرة الاحتفالية بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في المدينة التابعة لولاية إلينوي.

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وأفادت الشرطة في بيان، بأن المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً، كما نشرت أول صورة له.



وأكدت السلطات العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ عمليته.



كما أعلنت مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار، وإصابة 24 شخصاً آخرين.



بينما منعت الناس من التجمهر في المكان نظراً لخطورة الموقف.



10 دقائق

يشار إلى أن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.