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عربي-دولي

سريلانكيون يمارسون الرياضة بقصر الرئيس الهارب.. حفلة ومصارعة على سريره (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2022 | 08:40
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اعتقلت الشرطة السريلانكية متهمين بإضرام النار في منزل رئيس الوزراء، إثر الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة كولومبو، أمس السبت، وأدت لفرار رئيس البلاد قبل اقتحام المقر الرئاسي بقليل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي السريلانكية بمقاطع الفيديو التي تظهر حشدا من المحتجين وهم يقتحمون المقر الرئاسي.
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على إثر ذلك، أقام المحتجون حفلة في منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا، حيث أمضوا وقتهم بين السباحة في حوض السباحة الخاص به، والقيام بتمارين اللياقة البدنية في صالة الألعاب الرياضية، والمصارعة على سريره، مع التقاط الصور التذكارية في مكتبه.
 


وصباح الأحد، أكد المحتجون في سريلانكا أنهم باقون في المقر الرئاسي ومنزل رئيس الحكومة حتى استقالتهما.
 


وكان الهدوء عاد إلى شوارع كولومبو، العاصمة التجارية لسريلانكا، اليوم الأحد، وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس غوتابايا راجاباكسا على الاستقالة، بعد اقتحام منزله وسط غضب من انهيار اقتصاد البلاد.
 
وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.
 
 
 
المصدر: العربية

عربي-دولي

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