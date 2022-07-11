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عربي-دولي

بوتين ينتظر طفلة جديدة من عشيقته السابقة... صحيفة تكشف التفاصيل!

Lebanon 24
11-07-2022 | 03:21
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قالت صحيفة The New York Post إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشن حرباً ضد أوكرانيا، ينتظر ولادة طفلة جديدة له من عشيقته السابقة، لاعبة الجمباز ألينا كاباييفا، وتشير التقارير إلى أن الرئيس الروسي يعرب عن تذمره لأنه أنجب ما يكفي من الإناث.
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تقول الشائعات إن بوتين، الذي يبلغ من العمر 69 عاماً، أنجب 4 أطفال من خليلته السابقة، لاعبة الجمباز الإيقاعي الأولمبية التي تصغره بـ30 عاماً.

نُشرت هذه الأخبار السارة لبوتين عبر إحدى قنوات تطبيق تلغرام، تسمى General SVR، التي يديرها، بحسب الادعاءات، مقربون من الكرملين، لكن بوتين لم يبدُ مسروراً للغاية.

جاء في المنشور: "الأنباء لم تسعد تماماً الرئيس والأب الذي ينتظر الطفلة، والذي عبر عن رأيه بأنه أنجب ما يكفي، بل المزيد، من الإناث، وهو ما أغضب ألينا ماراتوفنا (كابيفا)".

يُعتقد أن ألينا أنجبت من الرئيس الروسي صبيين وطفلتين توأمتين، وجميعهم ولدوا في سويسرا، وذلك حسبما علمت صحيفة The New York Post من مصادر في وقت سابق من هذا العام.

جدير بالذكر أنه وفي أيار 2022، أفادت نفس القناة بأن ألينا حامل مرة أخرى، وقالت: "بوتين اكتشف أن عشيقته حامل مرة أخرى، ويبدو أنه لم يكن مخططاً"، وذلك حسبما نشرت صحيفة The Sun.
 
(عربي بوست)

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