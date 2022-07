الصاروخ الصيني "الشارد" سقط على الأرض.. شاهدوا الفيديو

سقط صاروخ صيني على كوكب الأرض فوق المحيط الهندي، وفق ما ذكرت قيادة الفضاء الأميركية.

ولفتت قيادة الفضاء الأميركية إلى ان الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" دخل مجددا إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي في حوالي الساعة 16:45مساء السبت بتوقيت غرينتش، لكنها أحالت أسئلة حول "الجوانب الفنية لعودة الدخول مثل موقع السقوط المحتمل لتناثر الحطام" إلى الصين.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا: "يجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدما للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر السقوط المحتمل لتناثر الحطام".

وتابع أن "القيام بذلك أمر بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض."

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو لما بدا أنه حطام صاروخي.

وأظهر الفيديو لحظة عبور الصاروخ فوق ماليزيا، قبل تحطمه في المحيط الهندي، وظن الشخص الذي نشر الفيديو أنه مذنب في السماء.

Debris from Chinese rocket lit up night sky some parts of Malaysia. US space command confirm the development China's Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30.pic.twitter.com/BIkjamFbTz

— Sidhant Sibal (@sidhant) July 30, 2022 Advertisement

وقالت شركة إيروسبيس، وهي مركز أبحاث غير ربحي ممول من الحكومة بالقرب من لوس أنجليس، إن السماح للمرحلة الأساسية الرئيسية للصاروخ التي تزن 22.5 طن بالعودة إلى الأرض في إعادة دخول غير خاضعة للرقابة أمر ينم عن تصرف غير مسؤول.

وكان محللون قالوا في الأيام القليلة الماضية إن جسم الصاروخ سيتفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي، لكنه كبير بما يكفي لدرجة أن أجزاء كبيرة منه ستنثر الحطام على مساحة تبلغ حوالي 2000 كيلومتر وعرضها حوالي 70 كيلومترا.

وقالت الصين في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستتتبع الحطام عن كثب لكنها قالت إنه لا يشكل خطورة كبيرة على أي شخص على الأرض.

(سكاي نيوز)