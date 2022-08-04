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عربي-دولي

حظر جديد لموسكو.. "TOEFL" تمنع الروس من خوض امتحاناتها!

Lebanon 24
04-08-2022 | 03:00
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منعت "خدمات الاختبارات التربوية"، التي تجري اختبارات اللغة الإنجليزية ضمن برنامج "توفل"، المواطنين الروس من التسجيل لامتحانات الاختبار.

 ووفق موقع "ميديزونا" المعني بهذه الأمور ظهرت رسالة  مفادها: "وصولك إلى منتجات وخدمات TOEFL يقتصر على الامتثال لمتطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أحد أقسام وزارة الخارجية الأمريكية)".
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وأوضحت الرسالة أن "خدمات الاختبارات التربوية" نظرا لمتطلبات وزارة الخزانة الأمريكية، يُحظر على مواطني روسيا وكوريا الشمالية التسجيل في اختبارات TOEFL أو إنشاء حسابات على منصة "خدمات الاختبارات التربوية".

وأضافت أن نتائج الاختبار الذي تم اجتيازه بالفعل غير متاحة أيضا للروس، ولا يمكن إرسالها إلى الجامعات.

وتستخدم نتائج اختبار TOEFL للقبول في الجامعات الأجنبية.

وكانت "خدمات الاختبارات التربوية" قد حظرت امتحانات التوفل الدولية في اللغة الإنجليزية في روسيا وبيلاروس في مارس، كما اتخذ منظمو نظام IELTS الدولي قرارا مشابها في ظل الاجراءات التقيدية المناهضة لروسيا على خلفية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
(روسيا)
المصدر: روسيا اليوم
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