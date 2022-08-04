ماذا لو قررت ثلاث دول مواجهة الولايات المتحدة في وقت واحد؟

Advertisement

سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارج حدود الاتحاد السوفيتي السابق مرتين فقط هذا العام. الزيارة الأولى كانت للصين في شباط، أما الثانية فالى ايران الشهر الفائت.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "من الواضح أن هذين البلدين لديهما شيء مشترك. تماماً كما روسيا، تنظر كل من الصين وإيران إلى الولايات المتحدة على أنها خصم. إذا انقسم العالم يوماً ما إلى كتلتين متنافستين، الكتلة الديمقراطية مقابل الأوتوقراطية، كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن كتلة روسيا والصين وإيران ستشكل جوهر المناهضين للولايات المتحدة. ويبدو أنهم في الآونة الأخيرة يزيدون من تعاونهم. تثير علاقاتهم الوثيقة احتمالية مثيرة للقلق: ماذا لو قررت الدول الثلاث مواجهة الولايات المتحدة في وقت واحد قريبًا في محاولة للتغلب على القدرة الأميركية على الرد؟"تابعت الصحيفة، "لقد غزت روسيا أوكرانيا بالفعل ولديها القدرة على توسيع هجومها إلى أجزاء جديدة من البلاد. ترفض إيران حتى الآن إعادة الدخول في الاتفاق النووي الذي ألغاه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ويمكنها في مرحلة ما اتخاذ خطوات لبناء سلاح نووي. أصبحت الصين أكثر عدوانية تجاه تايوان، وأصبح المسؤولون الأميركيون قلقين بشأن احتمال حدوث غزو في السنوات المقبلة. وقال دايفيد سانغر، صحفي ومحلل أميركي، "أنا لا أتوقع حدوث ذلك"، في إشارة إلى احتمال حدوث أعمال عدوانية متزامنة من الصين وإيران وروسيا. وأضاف: "ولكن هناك سبب للاعتقاد بأنه معقول، ونظامنا بالكاد يمكنه إدارة نزاع كبير واحد في كل مرة". وتحول التركيز هذا الأسبوع إلى تايوان، وذلك بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي المنطقة، مما يجعلها أعلى مسؤول أميركي يزور الجزيرة منذ سنوات. فقد زار نيوت غينغريتش تايوان في عام 1997 عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء، كما وذهب أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية في حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في عام 2020".وأضافت الصحيفة، "لم تحظ زيارة بيلوسي المخطط لها بالترحيب من قبل المسؤولين الصينيين، الأمر الذي يبرز العدوان الصيني الجديد على تايوان. يبدو أن شي جين بينغ، رئيس الصين، كان يشير إليها الأسبوع الماضي عندما أخبر بايدن أن الولايات المتحدة يجب ألا "تلعب بالنار". يعتقد بعض مسؤولي المخابرات الأميركية أن الصين قد ترسل طائرات مقاتلة لمرافقة طائرة بيلوسي وهي تقترب من تايوان أو تتخذ خطوات في الأسابيع المقبلة لإلحاق الضرر بالاقتصاد التايواني. حاول مسؤولو إدارة بايدن أمس تحذير الصين من اتخاذ إجراءات عدوانية. وقال المتحدث جون كيربي في البيت الأبيض أمس: "أفعالنا لا تشكل تهديدا ولا تفتح آفاقا جديدة. لا شيء بخصوص هذه الزيارة المحتملة والتي، بالمناسبة، ليست الأولى، من شأنها أن تغير الوضع الراهن". لا توجد خيارات سهلة للولايات المتحدة في هذه الحالة. لو ألغت بيلوسي الزيارة، لكانت قد تغاضت عن رغبات قادة تايوان. وقالت الصحفية الأميركية إيمي تشين، التي تتخذ من تايوان مقراً له ، إن الزيارة "تعزز شرعية تايوان على المسرح الدولي". كما قال إدوارد وونغ، مراسل صحيفة من واشنطن، "يقول مؤيدو الرحلة إن الولايات المتحدة ترسل رسالة إلى بكين مفادها أن تايوان مهمة بما يكفي بالنسبة لنا لدرجة أننا سنشارك على المستويات العليا". ووصف الرحلة بأنها نسخة من "الردع الدبلوماسي" في محاولة لتذكير الصين بالعواقب المحتملة إذا قامت بغزو تايوان".وبحسب الصحيفة، "على النقيض من ذلك، كان من الممكن أن يؤدي الإلغاء إلى المخاطرة بإرسال رسالة مفادها أن الصين يمكن أن تملي العلاقات الأميركية مع تايوان. سيكون لديها القدرة على تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة مع بوتين على مدار العشرين عامًا الماضية، عندما حاولت مرارًا وتكرارًا استرضاءه. غزا بوتين جورجيا، وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وقتل المعارضين الروس، وتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016. في كل مرة، تجنبت الولايات المتحدة مواجهة كبيرة، جزئياً بسبب القلق من أنها قد تشعل حرباً أكبر. ورد بوتين، الذي كان ينظر إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على أنهما ضعيفان، في شباط بغزو واسع النطاق لأوكرانيا. إذا اعتقدت الصين أن الولايات المتحدة لن تأتي في نهاية المطاف للدفاع عن تايوان، فقد تزداد فرص الغزو. لكن مخاطر نهج المواجهة حقيقية أيضًا. زيارة بيلوسي، على سبيل المثال، قد تقود الطائرات الصينية إلى الاقتراب من تايوان بطرق جديدة. وقالت بوني غلاسر، مديرة برنامج آسيا في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، لصحيفة "ذا تايمز": "إذا دخلوا المجال الجوي الإقليمي لتايوان، فقد يقع حادث، سواء أراد شي ذلك أم لا". كتب كاو كون، الباحث في مؤسسة فكرية صينية تديرها الدولة، مؤخرًا: "إن فرص حدوث صدام بين الصين والولايات المتحدة في مضيق تايوان آخذة في الازدياد"."وتابعت الصحيفة، "لا يعني أي من هذا أن حملة عدوان منسقة من الصين وروسيا وإيران ستحدث بالضرورة في الأشهر المقبلة. لسبب واحد، الدول الثلاث تعاني من توترات خاصة بها، كما يلاحظ ديفيد سانغر أيضًا. لطالما كانت الصين وروسيا متنافسين على النفوذ في آسيا، وكلاهما - مثل الولايات المتحدة - يفضل ألا تصبح إيران قوة نووية. لكن لدى الدول الثلاث أيضًا هدفًا واحدًا مشتركًا: الحد من التأثير الجيوسياسي للولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان وحلفائهم. بالفعل، تعاونت الصين وروسيا وإيران في الأشهر الأخيرة، خاصة في شراء الطاقة الروسية والإيرانية. سوف تستفيد الدول الثلاث جميعًا عندما يتعين على الولايات المتحدة التعامل مع أزمات دولية متعددة في الوقت ذاته".