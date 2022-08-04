29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
39
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السعودية تصدر تنبيها عاجلا بخصوص السفر إلى إحدى الدول الآسيوية
Lebanon 24
04-08-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شددت سفارة السعودية لدى بنغلاديش على أهمية حصول المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى بنغلاديش على التأشيرة اللازمة للدخول، وذلك منعا لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، العمر المحدد لتقدم المواطنين بطلب تصريح السفر إلى العراق، وعدد الأشخاص المسموح لهم بمرافقة صاحب الطلب.
Advertisement
وقالت إن طالب التصريح يجب أن يكون ذكرا وعمره فوق 40 عاما، ويمكن إضافة مرافقين اثنين له، دون تحديد للجنس أو السن.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
Lebanon 24
مفاجأة.. 8 ساعات كهرباء متواصلة!
03:30 | 2022-08-04
04/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي يردّ على "فجور" "التيار الوطني الحر"... وهذا ما قاله
Lebanon 24
المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي يردّ على "فجور" "التيار الوطني الحر"... وهذا ما قاله
11:01 | 2022-08-03
03/08/2022 11:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظاتٌ تُكشف لأول مرّة عن انفجار مرفأ بيروت.. شهاداتٌ تسردُ مشاهد مروّعة!
Lebanon 24
لحظاتٌ تُكشف لأول مرّة عن انفجار مرفأ بيروت.. شهاداتٌ تسردُ مشاهد مروّعة!
02:30 | 2022-08-04
04/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حفرة عملاقة مخيفة تُثير الحيرة والقلق... ما قصتها؟
Lebanon 24
حفرة عملاقة مخيفة تُثير الحيرة والقلق... ما قصتها؟
10:09 | 2022-08-03
03/08/2022 10:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-03
03/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:06 | 2022-08-04
ماذا قالت الخارجية الفرنسيّة في الذكرى السنوية الثانيّة لانفجار مرفأ بيروت؟
09:45 | 2022-08-04
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:30 | 2022-08-04
هل كانت "طالبان" تعرف مكان الظواهري؟
09:00 | 2022-08-04
روسيا تبدأ معركة تحرير مدينة جديدة في دونيتسك... ما هي؟
08:30 | 2022-08-04
حريق كبير وإنفجارات وإغلاق طرق وسكك حديدية... ماذا يحصل في برلين؟
08:00 | 2022-08-04
عالم يُحدّد موعد الانقراض السادس على الأرض... ماذا كشف عن تاريخ نهاية العالم؟
فيديو
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
04/08/2022 16:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
04/08/2022 16:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
04/08/2022 16:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact