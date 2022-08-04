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عربي-دولي

السعودية تصدر تنبيها عاجلا بخصوص السفر إلى إحدى الدول الآسيوية

Lebanon 24
04-08-2022 | 06:30
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شددت سفارة السعودية لدى بنغلاديش على أهمية حصول المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى بنغلاديش على التأشيرة اللازمة للدخول، وذلك منعا لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، العمر المحدد لتقدم المواطنين بطلب تصريح السفر إلى العراق، وعدد الأشخاص المسموح لهم بمرافقة صاحب الطلب.
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وقالت إن طالب التصريح يجب أن يكون ذكرا وعمره فوق 40 عاما، ويمكن إضافة مرافقين اثنين له، دون تحديد للجنس أو السن.
المصدر: روسيا اليوم
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