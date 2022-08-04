الصين تُطلق صواريخ "دونغفينغ 17" الباليستية قبالة تايوان

أفادت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات الصينية أطلقت صواريخ " دونغفينغ 17" الباليستية في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها.

ولم يؤكد الجيش التايواني الموقع الدقيق لمكان سقوط الصواريخ أو ما إذا كانت قد حلقت فوق الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

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كذلك، أكد الجيش الصيني إطلاق الصواريخ. وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للعمليات الكولونيل شي يي، إن القوات الصينية شنت "هجوما بقوة الصواريخ التقليدية متعددة النماذج على مناطق بحرية محددة سلفا قبالة الجزء الشرقي من جزيرة تايوان".

(سكاي نيوز)