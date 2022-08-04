Advertisement

عربي-دولي

الصين تُطلق صواريخ "دونغفينغ 17" الباليستية قبالة تايوان

Lebanon 24
04-08-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-977605-637952168245152013.jpg
Doc-P-977605-637952168245152013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات الصينية أطلقت صواريخ "دونغفينغ 17" الباليستية في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها.
 
ولم يؤكد الجيش التايواني الموقع الدقيق لمكان سقوط الصواريخ أو ما إذا كانت قد حلقت فوق الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
Advertisement
كذلك، أكد الجيش الصيني إطلاق الصواريخ. وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للعمليات الكولونيل شي يي، إن القوات الصينية شنت "هجوما بقوة الصواريخ التقليدية متعددة النماذج على مناطق بحرية محددة سلفا قبالة الجزء الشرقي من جزيرة تايوان".
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:06 | 2022-08-04
09:45 | 2022-08-04
09:30 | 2022-08-04
09:00 | 2022-08-04
08:30 | 2022-08-04
08:00 | 2022-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website