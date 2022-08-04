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الخارجية الروسية تستدعي سفير النرويج

Lebanon 24
04-08-2022 | 07:30
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قالت الخارجية الروسية إنه تم استدعاء سفير النرويج في موسكو احتجاجا على "السلوك غير المقبول" لموظفة في القنصلية النرويجية في أحد فنادق مورمانسك وطالبت بمغادرتها الأراضي الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن بقاء الموظفة في القنصلية العامة للنرويج بمدينة مورمانسك الروسية، إليزابيث إلينجسن، في مورمونسك بات مستحيلا بعد الحادث الذي وقع في أحد فنادق المدينة في 6 يوليو.
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وكانت وزارة الخارجية النرويجية قد أعربت في السابق عن أسفها على سلوك موظفة القنصلية النرويجية في مدينة مورمانسك الروسية، إليزابيث إلينجسن.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد تناقلت أن إليزابيث إلينجسن، الدبلوماسية بالقنصلية النرويجية في مورمانسك الروسية، كانت قد تصرفت بفظاظة وعدوانية في أحد فنادق مورمانسك عندما طلب منها الانتظار حتى يتم تنظيف الغرفة التي نزلت فيها، حيث صرخت في وجه عاملة الفندق الروسية بعبارات بذيئة وعنصرية.
المصدر: روسيا اليوم
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