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حريق كبير وإنفجارات وإغلاق طرق وسكك حديدية... ماذا يحصل في برلين؟

Lebanon 24
04-08-2022 | 08:30
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اندلع حريق غابات كبير صباح اليوم الخميس في برلين إثر انفجار مستودع ذخيرة للشرطة حسبما أعلنت إدارة الإطفاء، مؤكدة أن أفرادها يكافحون للسيطرة على الوضع.

وقالت فرق الإطفاء إن "غابة غرونيفالد تشهد حريقا في غرب المدينة وهناك انفجارات". وأضافت أن "الحريق امتد على مساحة 15 ألف متر مربع، أولا في موقع لتخزين ذخيرة ومتفجرات للشرطة ونزع فتيلها، ثم في الغابة المحيطة".
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث من الشرطة أن "الوضع غير واضح والنيران مستمرة في الانتشار في الغابة بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وتعذر على عناصر الإطفاء التدخل على الفور بسبب خطر حدوث انفجار، وقد تمركزوا في محيط يبعد كيلومترا واحدا عن مستودع الذخيرة حيث دوت انفجارات عديدة.

ودفع الحريق والانفجارات الناجمة عنه السلطات إلى إغلاق الطرق والسكك الحديدية في المنطقة، ونشرت فرق الإطفاء تحذيرا من الدخول إلى الغابة.

 
(الجزيرة)
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