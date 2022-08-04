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عربي-دولي

روسيا تبدأ معركة تحرير مدينة جديدة في دونيتسك... ما هي؟

Lebanon 24
04-08-2022 | 09:00
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أفادت وسائل إعلام روسية أن القوات الروسية تتقدم في المنطقة الصناعية التابعة لمدينة سوليدار في دونيتسك، وأنها تستعد لمعركة تحرير المدينة القريبة من مدينة باخموت، شمالي المقاطعة، التي أعلنت نفسها جمهورية مستقلة.
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وأشارت التقارير إلى أن القوات المشتركة في "جمهورية دونيتسك الشعبية" تواصل تقدمها في مدينة سوليدار، مع تواصل المعارك ضد القوات الأوكرانية.

وتتمركز الدبابات والمدرعات في أماكن محددة قبيل خوضِ معركة السيطرة على المدينة بالكامل.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن "وزارة الداخلية في جمهورية لوغانسك" أن الجيش الروسي بدأ يقترب من الضواحي الجنوبية الشرقية لمدينة سوليدار، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بمحيط محطة سكك حديد إكسترا.

وقال مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك، فيتالي كيسيليوف، عبر تطبيق "تليغرام": "يدور القتال في سوليدار على طول الطريق السريع باخموت ليسيتشانسك"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف أن "الجيش الروسي اقترب من الضواحي الجنوبية الشرقية لسوليدار، واندلعت اشتباكات في مصنع كناوف جيبس ومحطة إكسترا للسكك الحديدية".

وتابع أنه "يستمر تطهير منطقة باخموتسكي من التشكيلات الأوكرانية على بعد كيلومتر واحد إلى الجنوب الغربي".
 
 
(سكاي نيوز)
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